Corrida é cancelada após homem ver quem era o motorista de aplicativo que ia levar a mulher dele

Ciúmes vira barraco e coloca motoboy no centro de drama amoroso

Gabriella Licia - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

A tecnologia prometeu facilitar deslocamentos, aproximar pessoas e encurtar distâncias. E cumpriu.

Mas, junto com o conforto de pedir uma corrida pelo celular, nasceram também situações que parecem roteiro de novela das oito: mensagens cheias de desconfiança, parceiros espiando foto de motorista e teorias conspiratórias de que um simples trajeto pode virar flerte involuntário.

Para alguns casais, aplicativos são quase testes de fidelidade disfarçados de modernidade.

Foi o que aconteceu em uma história que ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um motoboy acabou no meio do fogo cruzado entre um namorado desconfiado e sua parceira decidida a chegar ao destino.

A treta começou quando o rapaz viu quem era o motorista que iria buscar a mulher e perdeu as estribeiras: o profissional era, digamos, bonito demais para o gosto dele.

No vídeo que circula online, o casal começa uma discussão acalorada bem ali mesmo, na frente do motociclista — que só queria trabalhar.

Segundo o conteúdo, o namorado acusa a moça de já ter o traído anteriormente e afirma que, se ela subisse na moto, o relacionamento terminaria naquele instante.

A jovem, porém, não cedeu. Respondeu com firmeza que faria a viagem normalmente, deixando claro que não aceitaria ser controlada nem ter sua mobilidade refém do ciúme alheio.

Enquanto isso, do outro lado, o motoboy vive um dos papéis mais desconfortáveis da era digital: ser plateia involuntária de um drama conjugal.

Segundo o vídeo reproduzido nas redes sociais, ele tenta entender a melhor decisão a tomar: seguir com a corrida ou cancelar e deixar o casal resolver seus problemas sem testemunhas?

MEU DEUS! Homem pede para namorada CANCELAR corrida por motorista ser BONITO. pic.twitter.com/M2rWy93TEf — POPTime (@siteptbr) November 29, 2024

O desfecho, até o momento, permanece um mistério. O vídeo acaba antes de sabermos se ela subiu na moto ou se o namoro terminou no meio da calçada.

Mas a cena diz muito sobre os tempos atuais: em plena era dos aplicativos, ainda há quem veja rivais por todos os lados — até quando é só um trabalhador com capacete, câmera ligada e boleto para pagar.

E enquanto a internet segue debatendo quem estava certo, o episódio escancara uma verdade contemporânea: confiança é um combustível tão importante quanto gasolina para qualquer relação chegar a algum lugar.

