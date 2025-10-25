Jovem morre e outros quatro ficam feridos em Anápolis após serem alvejados no Industrial Munir Calixto
Grupo foi surpreendido por cinco indivíduos que chegaram em um veículo prata, efetuando os disparos
Um jovem, de 22 anos, morreu vítima de disparos de fogo na madrugada deste sábado (25), no Setor Industrial Munir Calixto, bairro do Extremo-Sudeste de Anápolis. Ele teria sido alvejado na cabeça, tórax e perna.
O Portal 6 apurou que a vítima integrava um grupo que foi surpreendido por 5 pessoas que chegaram em um veículo prata.
Dois deles estariam com arma de fogo e os outros com facão. Eles teriam chamado pelo jovem que morreu.
O resultado extremo foi supostamente provocado por uma confusão em um estabelecimento da região.
Além da vítima, que chegou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento de Anápolis (UPA), outras quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram atingidas.
Todos foram levados para diferentes unidades hospitalares. Já os suspeitos, teriam fugido da cena logo em seguida aos disparos.
Ainda no local, o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis fez os primeiros levantamentos da cena do crime para instruir o início das investigações da Polícia Civil (PC).
