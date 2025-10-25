Jovem morre e outros quatro ficam feridos em Anápolis após serem alvejados no Industrial Munir Calixto

Grupo foi surpreendido por cinco indivíduos que chegaram em um veículo prata, efetuando os disparos

Da Redação - 25 de outubro de 2025

Crime aconteceu na madrugada deste sábado (25), no Setor Industrial Munir Calixto. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, morreu vítima de disparos de fogo na madrugada deste sábado (25), no Setor Industrial Munir Calixto, bairro do Extremo-Sudeste de Anápolis. Ele teria sido alvejado na cabeça, tórax e perna.

O Portal 6 apurou que a vítima integrava um grupo que foi surpreendido por 5 pessoas que chegaram em um veículo prata.

Dois deles estariam com arma de fogo e os outros com facão. Eles teriam chamado pelo jovem que morreu.

O resultado extremo foi supostamente provocado por uma confusão em um estabelecimento da região.

Além da vítima, que chegou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento de Anápolis (UPA), outras quatro pessoas, três homens e uma mulher, foram atingidas.

Todos foram levados para diferentes unidades hospitalares. Já os suspeitos, teriam fugido da cena logo em seguida aos disparos.

Ainda no local, o Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) de Anápolis fez os primeiros levantamentos da cena do crime para instruir o início das investigações da Polícia Civil (PC).

