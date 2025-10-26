Com investimento de R$ 60 bilhões, trem-bala promete ligar dois estados do Brasil e passar por quatro cidades

Magno Oliver - 26 de outubro de 2025

(Imagem: Reprodução)

O Brasil está prestes a dar um salto histórico em infraestrutura e mobilidade com a implantação do seu primeiro trem de alta velocidade.

O projeto, liderado pela TAV Brasil, prevê ligar as capitais Rio de Janeiro e São Paulo, com paradas em Volta Redonda, Resende, Jacareí e São José dos Campos, e início das operações estimado para 2032.

Com investimento total de R$ 60 bilhões, o trem-bala deve percorrer os 417 quilômetros que separam as duas maiores metrópoles do país em apenas 105 minutos, atingindo velocidades de até 320 km/h.

O preço médio das passagens deve ser de cerca de R$ 500 por trecho, conforme o Diário do Comércio.

Impacto econômico e social

Além de reduzir o tempo de deslocamento, o empreendimento promete gerar efeitos expressivos na economia.

Estimativas indicam que o trem-bala poderá acrescentar R$ 168 bilhões ao PIB nacional e R$ 36 bilhões em arrecadação tributária até 2055.

Durante as fases de construção e operação, a previsão é de criação de cerca de 130 mil empregos diretos e indiretos, movimentando diversos setores e estimulando o desenvolvimento nas regiões cortadas pela ferrovia.

Trajeto e integração

O percurso contará com quatro estações intermediárias, localizadas em São José dos Campos e Jacareí, no estado de São Paulo, e Resende e Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

As pontas do trajeto serão Guarulhos (SP) e a histórica Estação Leopoldina (RJ), garantindo conexão direta entre as áreas metropolitanas mais populosas do país e facilitando o acesso a aeroportos e centros urbanos.

Parcerias e financiamento

Para viabilizar o megaprojeto, a TAV Brasil negocia com investidores da China, Espanha e fundos do Oriente Médio.

A proposta ganhou tração após a aprovação do Marco Legal das Ferrovias, em 2021, que simplificou os investimentos privados no setor.

Com autorização para construir e operar o trem por 99 anos, a empresa busca consolidar o modelo de concessão e colocar o Brasil na rota dos países que contam com transporte ferroviário de alta velocidade.