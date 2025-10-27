Meteorologia aponta que Goiás deve voltar a encarar tempestades; confira previsão do tempo

Pancadas de chuva devem atingir diversas regiões do estado de forma isolada

Samuel Leão - 27 de outubro de 2025

Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

Após alguns dias de tempo seco, o estado de Goiás terá o retorno das chuvas a partir de terça-feira (28). Isso porque o avanço de uma frente fria vinda do Sudeste do Brasil provocará mudanças nas condições atmosféricas, com risco potencial de tempestades em diversas áreas.

Em um boletim meteorológico, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) emitiu alerta destacando a possibilidade de quedas d’água mais fortes na região Centro-Sul do Estado.

As tempestades poderão se apresentar com volumes entre 20 e 30 mm no acumulado de 24 horas, com rajadas de vento acima de 50 km/h e eventual granizo.

Nas regiões Norte, Leste, Oeste e Sul, o padrão será predominantemente de sol com variação de nebulosidade, mantendo condições mais secas durante o dia.

Em Goiânia, o dia ainda deve ser de sol e calor à tarde, chegando à temperatura máxima de 34 °C. À noite, são possíveis chuvas isoladas.

Anápolis terá um cenário semelhante a Goiânia, com máxima de 31 °C e possibilidade de pancadas isoladas, com risco de tempestade.

Rio Verde e Jataí tiveram previsões parecidas, com respectivamente 35 ° C e 36 °C de máximas e a possibilidade de chuvas isoladas.

