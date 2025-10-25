Meteorologia faz alerta para Goiás diante de tempo seco; confira previsão do tempo
Apesar do aviso, estado deve formação de nuvens por todas as regiões
Se existem moradores goianos com receio de pegar chuva neste domingo (26), esse temor pode ser deixado de lado. Isso porque a meteorologia indica que o estado de Goiás deve ter um dia de bastante calor.
Reunindo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o território como um todo tenha um tempo seco e sem previsão de chuva.
Há inclusive um alerta de perigo potencial para a baixa umidade que deve pairar sobre o estado. Isso porque os índices pode variar entre 30% e 20%, números considerados baixos.
Dessa forma, a orientação é para que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.
Porém, a maior parte do estado deve ter um domingo com muito nebulosidade, com a formação de nuvens por todas as regiões.
Destacando as informações sobre Anápolis, a cidade pode ter temperaturas variando entre os 19ºC e os 35ºC, com ventos fracos ao longo do dia.
Já em Goiânia, os termômetros devem marcar mínimas de 22ºC e máximas de 35ºC. Colada na capital, o município de Aparecida de Goiânia pode ter índices variando entre os 20ºC e 35ºC.
Por outro lado, Rio Verde, no Sudoeste Goiano, surpreendeu. Historicamente uma cidade com temperaturas mais amenas, ela deve ter registros de até 38ºC neste domingo, segundo o Inmet.
Esse índice supera até mesmo Porangatu, no Norte de Goiás, conhecida pelo calor mais acentuado. Os termômetros do município podem variar de 24ºC até os 37ºC, segundo a meteorologia.
Por fim, na região do Entorno do Distrito Federal (DF), Luziânia deve ter temperaturas entre os 18ºC e os 34ºC. Já no Sul Goiano, Itumbiara pode ter registros entre 20ºC e 38ºC.
