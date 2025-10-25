Meteorologia faz alerta para Goiás diante de tempo seco; confira previsão do tempo

Apesar do aviso, estado deve formação de nuvens por todas as regiões

Augusto Araújo - 25 de outubro de 2025

Dia quente em Goiânia. (Foto: Arquivo/Governo de Goiás)

Se existem moradores goianos com receio de pegar chuva neste domingo (26), esse temor pode ser deixado de lado. Isso porque a meteorologia indica que o estado de Goiás deve ter um dia de bastante calor.

Reunindo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de que o território como um todo tenha um tempo seco e sem previsão de chuva.

Há inclusive um alerta de perigo potencial para a baixa umidade que deve pairar sobre o estado. Isso porque os índices pode variar entre 30% e 20%, números considerados baixos.

Dessa forma, a orientação é para que a população beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Porém, a maior parte do estado deve ter um domingo com muito nebulosidade, com a formação de nuvens por todas as regiões.

Destacando as informações sobre Anápolis, a cidade pode ter temperaturas variando entre os 19ºC e os 35ºC, com ventos fracos ao longo do dia.

Já em Goiânia, os termômetros devem marcar mínimas de 22ºC e máximas de 35ºC. Colada na capital, o município de Aparecida de Goiânia pode ter índices variando entre os 20ºC e 35ºC.

Por outro lado, Rio Verde, no Sudoeste Goiano, surpreendeu. Historicamente uma cidade com temperaturas mais amenas, ela deve ter registros de até 38ºC neste domingo, segundo o Inmet.

Esse índice supera até mesmo Porangatu, no Norte de Goiás, conhecida pelo calor mais acentuado. Os termômetros do município podem variar de 24ºC até os 37ºC, segundo a meteorologia.

Por fim, na região do Entorno do Distrito Federal (DF), Luziânia deve ter temperaturas entre os 18ºC e os 34ºC. Já no Sul Goiano, Itumbiara pode ter registros entre 20ºC e 38ºC.

