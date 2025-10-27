Restaurante japonês em Goiânia vai dar um ano de rodízio grátis para quem for ao local com a melhor fantasia de Halloween

Fotos serão repostadas no perfil oficial, onde as fantasias serão votadas pelo público

Samuel Leão - 27 de outubro de 2025

Sushi, prato típico do Japão. (Foto: Ilustração/Diego Pontes/ Pexels)

Aproveitando a chegada do Halloween, tradição americana celebrada no dia 31 de outubro, a Izu Japanese Food, restaurante de sushi, prometeu um ano de rodízio grátis para a melhor fantasia escolhida pelo público via Instagram.

A mistura cultural, na qual a culinária japonesa se une ao evento estadunidense, ocorre na capital goiana, onde o estabelecimento conta com duas unidades, uma situada no Jardim Europa e outra no Jardim Goiás.

Para participar do concurso, basta que o cliente compareça a um dos restaurantes devidamente fantasiado, no dia 31 de outubro, e publique uma foto nos stories marcando o @ da marca, além, é claro, de consumir no local.

Na sequência, as fotos serão repostadas no perfil oficial, onde as fantasias serão votadas pelo público. O vencedor vai garantir um ano de Rodízio Full Experience, a modalidade mais completa da unidade.

Segundo o estabelecimento, esse rodízio oferece mais de 90 opções de pratos da culinária asiática, construídos ao longo dos mais de 10 anos de atuação do restaurante em Goiânia.

A competição foi anunciada ainda no domingo (26), pelas redes sociais, e não detalha se há um limite de consumações por dia, semana ou mês.

