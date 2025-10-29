Original de Goiânia, Milky Moo anuncia investimento para expandir marca para o exterior

Davi Galvão - 29 de outubro de 2025

Registro da unidade da Milky Moo inaugurada no Broward Mall, em Plantation, na Flórida. (Foto: Divulgação)

A Milky Moo, rede de milksheks fundada em Goiânia, anunciou que está implantando oito novas unidades fora do Brasil, sendo seis nos Estados Unidos e duas no Paraguai.

Atualmente, a marca já opera duas lojas em Miami, incluindo uma no Sawgrass Mills, o maior outlet do país.

Segundo o CEO da empresa, Lohran Soares, há negociações em andamento também para a abertura de pontos na Europa, com destaque para Itália, Espanha e Portugal.

“Os investimentos variam entre US$ 100 mil e US$ 200 mil, conforme o formato e a localização, oferecendo uma excelente relação entre custo e retorno para empreendedores que desejam fazer parte de uma marca em ascensão global”, afirmou em entrevista ao Empreender em Goiás.

A marca já conta com 745 franquias no Brasil , sendo 608 delas em plena operação. A meta para 2026 é fechar 1.200 unidades.

Em uma entrevista ao Portal 6, Lohran já tinha defendido a ideia de que a intenção sempre foi fazer da empresa, com raízes goianas, um negócio global.

A marca opera com dois modelos de negócio, os tradicionais quiosques, com o custo ao parceiro de R$ 270 mil, e também em lojas de rua, a partir de R$ 360 mil, incluindo as taxas necessárias, além de equipamento, estoque inicial e treinamento. O tempo médio para retorno do capital investido varia entre 18 a 24 meses.

Histórico batalhador

O Portal 6 também já foi a fundo na história de vida de Lohran, especialmente nas batalhas do jovem empreendedor quando, aos 17 anos, entrou no mercado de trabalho como sapateiro, pouco tempo antes de abrir o próprio negócio.

Foi com muito suor e dedicação, além do apoio de colegas que compartilharam a visão de futuro, que a Milky Moo se tornou um destaque internacional.

