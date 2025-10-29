Original de Goiânia, Milky Moo anuncia investimento para expandir marca para o exterior

Atualmente, a marca já opera duas lojas em Miami, incluindo uma no Sawgrass Mills, o maior outlet do país

Davi Galvão
Registro da unidade da Milky Moo inaugurada no Broward Mall, em Plantation, na Flórida. (Foto: Divulgação)
A Milky Moo, rede de milksheks fundada em Goiânia, anunciou que está implantando oito novas unidades fora do Brasil, sendo seis nos Estados Unidos e duas no Paraguai.

Segundo o CEO da empresa, Lohran Soares, há negociações em andamento também para a abertura de pontos na Europa, com destaque para Itália, Espanha e Portugal.

“Os investimentos variam entre US$ 100 mil e US$ 200 mil, conforme o formato e a localização, oferecendo uma excelente relação entre custo e retorno para empreendedores que desejam fazer parte de uma marca em ascensão global”, afirmou em entrevista ao Empreender em Goiás.

A marca já conta com 745 franquias no Brasil , sendo 608 delas em plena operação. A meta para 2026 é fechar 1.200 unidades.

Em uma entrevista ao Portal 6, Lohran já tinha defendido a ideia de que a intenção sempre foi fazer da empresa, com raízes goianas, um negócio global.

A marca opera com dois modelos de negócio, os tradicionais quiosques, com o custo ao parceiro de R$ 270 mil, e também em lojas de rua, a partir de R$ 360 mil, incluindo as taxas necessárias, além de equipamento, estoque inicial e treinamento. O tempo médio para retorno do capital investido varia entre 18 a 24 meses.

Histórico batalhador

Portal 6 também já foi a fundo na história de vida de Lohran, especialmente nas batalhas do jovem empreendedor quando, aos 17 anos, entrou no mercado de trabalho como sapateiro, pouco tempo antes de abrir o próprio negócio.

Inicialmente, empresário investiu na sapataria Sr. Lohran. (Foto: Arquivo Pessoal)

Foi com muito suor e dedicação, além do apoio de colegas que compartilharam a visão de futuro, que a Milky Moo se tornou um destaque internacional.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

