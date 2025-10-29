Todo mundo que gosta de churrasco precisa aprender a fazer esta receita na Air Fryer
Tutorial bombado na internet trouxe uma receita diferente de um item que é preferência nacional na hora desse evento
Se você gosta de receitas práticas, saborosas e que surpreendem no primeiro pedaço, a linguiça recheada na air fryer vai te conquistar.
Com poucos ingredientes e um preparo rápido, ela é perfeita para quem quer uma refeição deliciosa sem complicação.
O resultado é uma linguiça suculenta por dentro, crocante por fora e com aquele recheio irresistível que faz toda a diferença. Papel e caneta na mão para anotar e fazer em casa!
Ingredientes:
– 2 Linguiças Toscana
– 80 g de Queijo Mussarela
– 40 g de Tomate
– 1 Colher de Requeijão
– Orégano a gosto
Modo de Preparo:
Coloque as linguiças na airfryer e ligue-a em 180º por 20 minutos. Depois em um recipiente, coloque a mussarela, o requeijão, o tomate e o orégano. Misture bem e reserve.
Quando a linguiça estiver pronta, retire da airfryer. e faça pequenos cortes nas linguiças (no sentido do comprimento) sem dividir as partes e espalme as linguiças.
Coloque-as novamente na airfryer, cubra com o recheio reservado e ligue novamente por 8 minutos em 180º. Quando estiver pronta, retire da airfryer e sirva com salada e pães.
