Todo mundo que gosta de churrasco precisa aprender a fazer esta receita na Air Fryer

Tutorial bombado na internet trouxe uma receita diferente de um item que é preferência nacional na hora desse evento

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Se você gosta de receitas práticas, saborosas e que surpreendem no primeiro pedaço, a linguiça recheada na air fryer vai te conquistar.

Com poucos ingredientes e um preparo rápido, ela é perfeita para quem quer uma refeição deliciosa sem complicação.

O resultado é uma linguiça suculenta por dentro, crocante por fora e com aquele recheio irresistível que faz toda a diferença. Papel e caneta na mão para anotar e fazer em casa!

Ingredientes:

– 2 Linguiças Toscana

– 80 g de Queijo Mussarela

– 40 g de Tomate

– 1 Colher de Requeijão

– Orégano a gosto

Modo de Preparo:

Coloque as linguiças na airfryer e ligue-a em 180º por 20 minutos. Depois em um recipiente, coloque a mussarela, o requeijão, o tomate e o orégano. Misture bem e reserve.

Quando a linguiça estiver pronta, retire da airfryer. e faça pequenos cortes nas linguiças (no sentido do comprimento) sem dividir as partes e espalme as linguiças.

Coloque-as novamente na airfryer, cubra com o recheio reservado e ligue novamente por 8 minutos em 180º. Quando estiver pronta, retire da airfryer e sirva com salada e pães.

Confira a receita completa:

