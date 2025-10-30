Onda Verde reduz tempo de deslocamento na Avenida 85 em até 30%

Sincronização semafórica reduziu o tempo médio de viagem de 24 para 17 minutos durante os horários de pico

Natália Sezil - 30 de outubro de 2025

Onda Verde foi implementada na Avenida 85, entre o Setor Serrinha e a Praça Cívica. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

A implementação da Onda Verde na Avenida 85, em Goiânia, gerou redução de aproximadamente 30% no tempo de deslocamento gasto nesse trecho, em comparação com antes da intervenção.

A estimativa é da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET). A pasta divulgou, nesta quinta-feira (30), que o percurso entre o Setor Serrinha e a Praça Cívica, que antes levava 25 minutos, agora é feito em 17 minutos nos horários de pico.

A Onda Verde consiste na sincronização dos semáforos, de modo que eles abram em formato de “cascata”. Dessa maneira, o motorista que acabou de passar por um, que estava verde, não se depara com um vermelho logo ao alcançá-lo.

A Avenida 85 foi um dos 36 corredores escolhidos para passar pelo Plano Nova Mobilidade, que atinge vias por toda Goiânia. Um dos aspectos decisivos foram os muitos cruzamentos de alta demanda.

Além da sincronização, também houve adequações geométricas, novas faixas de rolamento e modernização dos abrigos de ônibus.

De acordo com o diretor de Engenharia de Trânsito da SET, Marco Antônio Porfírio, as equipes continuarão revisando as programações semafóricas.

Porfírio explica que, para que a aplicação funcionasse, “foram feitas diversas simulações de tráfego, que indicaram como melhor solução a divisão da sincronização em três blocos operacionais”.

“Com os dados reais obtidos ao longo desta e da próxima semana, vamos poder realizar ajustes finos e buscar reduzir ainda mais as paradas”, detalhou.

