3 carnes que são as melhores opções para carne moída e não custam muito, segundo açougueiros

Profissionais indicam cortes saborosos, com bom rendimento e preço acessível para o dia a dia

Isabella Valverde - 31 de outubro de 2025

Acém tem sido muito utilizado para fazer carne moída. (Foto: Captura/YouTube)

A carne moída é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha brasileira. Vai bem no almoço, no jantar e até em lanches rápidos, rendendo pratos como bolonhesa, escondidinho, almôndegas, recheios e muito mais.

Mas, segundo açougueiros, a escolha do corte faz toda a diferença — tanto no sabor quanto no bolso.

Além do tradicional patinho, que é conhecido por ser magro e de sabor suave, existem outras opções de carne que custam menos e garantem resultados excelentes.

3 carnes que são as melhores opções para carne moída e não custam muito

1. Acém

Clássico das cozinhas brasileiras, o acém é o queridinho dos açougueiros quando o assunto é carne moída com sabor.

Ele vem da parte dianteira do boi e possui fibras mais grossas, que dão uma textura única.

Além de ser um dos cortes mais baratos, o acém tem uma quantidade equilibrada de gordura, garantindo suculência sem exageros. É perfeito para molhos, recheios e pratos do dia a dia.

2. Paleta

A paleta é outro corte dianteiro que se destaca pela versatilidade. Quando moída, fica leve, macia e com ótimo rendimento.

É uma boa pedida para quem quer um sabor mais suave, ideal em receitas como escondidinho, kibes, almôndegas ou hambúrgueres caseiros.

Por ter menos gordura, também é uma opção interessante para quem busca refeições mais leves.

3. Coxão duro

Apesar do nome, o coxão duro é uma excelente escolha quando passado no moedor.

Ele rende uma carne moída de textura firme e sabor marcante, ideal para molhos mais encorpados, empadões e pratos que pedem um cozimento rápido.

O preço costuma ser intermediário, mas o rendimento compensa.

Outros cortes que também valem a pena moer

Açougueiros também destacam outros cortes que, embora menos lembrados, podem ser ótimas alternativas para variar o cardápio e economizar:

1. Peito bovino

Com um pouco mais de gordura, o peito é ideal para quem quer uma carne moída mais suculenta.

É ótimo para fazer hambúrguer artesanal, recheio de pastel e até para dar mais sabor ao molho bolonhesa.

2. Musculo

O músculo é um corte de sabor intenso e cheio de colágeno natural. Quando moído, fica excelente para receitas de cozimento lento, como molhos e ensopados.

É um dos cortes mais baratos do boi e oferece ótimo rendimento.

3. Patinho

Embora seja um pouco mais caro que os anteriores, o patinho ainda é uma das opções favoritas para quem busca carne magra.

É o corte preferido de quem faz dieta ou quer um preparo mais leve, sem excesso de gordura.

Dicas para aproveitar melhor a carne moída

1.Peça para moer na hora: isso garante que a carne esteja fresca e livre de misturas indesejadas.

2.Controle a gordura: cortes com 10% a 15% de gordura são ideais para molhos e refogados; já para hambúrgueres e recheios, 20% costuma deixar o preparo mais suculento.

3.Congele porções pequenas: embale em saquinhos individuais e congele em porções de 300g a 500g, que são práticas para o uso diário.

4.Descongele corretamente: evite deixar a carne em temperatura ambiente. O ideal é tirar do freezer e deixar descongelar lentamente na geladeira.

A escolha do corte certo faz toda a diferença para quem quer comer bem sem gastar muito.

Com um pouco de atenção e conversa com o açougueiro, é possível levar para casa uma carne moída saborosa, nutritiva e dentro do orçamento.

