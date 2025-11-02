4 erros que estão fazendo seu bolo solar e não crescer

Com algumas mudanças na sua forma de misturar, medir e assar, você vai conseguir um preparo fofinho, leve e delicioso

Pedro Ribeiro - 02 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Rafaela Carneiro)

Poucas coisas são mais frustrantes do que preparar um bolo com todo o carinho e ver que ele sai do forno murcho, pesado e sem crescer.

Se isso acontece com frequência, saiba que o problema não está apenas na receita — e sim em alguns detalhes do preparo que podem passar despercebidos.

Fazer um bolo perfeito é quase uma arte: requer atenção, equilíbrio e alguns cuidados simples que fazem toda a diferença no resultado final.

A boa notícia é que evitar um bolo solar é mais fácil do que parece.

Com algumas mudanças na sua forma de misturar, medir e assar, você vai conseguir um bolo fofinho, leve e delicioso.

1. Medidas erradas dos ingredientes

Um dos erros mais comuns ao preparar um bolo é não medir os ingredientes corretamente.

Usar “a olho” pode comprometer toda a receita, principalmente no equilíbrio entre os ingredientes secos e úmidos.

O excesso de farinha, por exemplo, deixa o bolo pesado e impede que cresça.

Já a falta de fermento ou de líquidos pode fazer com que ele fique duro.

Por isso, use sempre medidores adequados e siga as quantidades indicadas na receita.

2. Misturar demais a massa

Outro erro que faz o bolo solar é bater demais a massa depois de adicionar a farinha.

Isso ativa o glúten em excesso, deixando a textura elástica e impedindo que o bolo cresça.

O ideal é misturar suavemente, apenas até incorporar os ingredientes.

Se a receita pedir batedeira, use em velocidade baixa e desligue assim que a mistura estiver homogênea.

3. Forno na temperatura errada

A temperatura do forno também tem papel essencial no crescimento do bolo.

Se estiver muito quente, ele vai crescer rápido demais e depois murchar.

Se estiver frio, pode não crescer o suficiente e ficar cru por dentro.

O ideal é sempre pré-aquecer o forno por cerca de 10 minutos e manter a temperatura entre 180 °C e 200 °C, dependendo da receita.

E lembre-se: nunca abra o forno nos primeiros 20 minutos, pois o choque de temperatura pode fazer o bolo desabar.

4. Fermento vencido ou mal misturado

Por último, o fermento é o responsável direto por fazer o bolo crescer — e qualquer erro no uso dele pode arruinar o resultado.

Verifique sempre a data de validade e adicione-o por último, misturando delicadamente com uma colher.

Além disso, evite bater o fermento na batedeira, pois isso pode eliminar o ar necessário para que o bolo cresça.

Com essas dicas simples, você vai perceber uma grande diferença no resultado.

Seu bolo ficará leve, aerado e com aquela textura perfeita que derrete na boca.

O segredo está nos detalhes — e agora que você sabe o que evitar, não há mais motivo para o seu bolo solar!

