Dominguinhos revela que Roberto Naves atuou para aprovar título de cidadão anapolino a Gustavo Gayer
Vereador criticou o movimento do aliado político e votou contra a concessão do título. Alex Martins, também muito ligado ao ex-prefeito, tomou a mesma decisão
A sessão ordinária desta segunda-feira (03) na Câmara Municipal aprovou, com apenas quatro votos contrários, o título de cidadão anapolino ao deputado federal Gustavo Gayer (PL).
A honraria, pleiteada pelo vereador Policial Federal Suender (PL), havia sido rejeitada anteriormente e causou constrangimentos ao congressista — que precisou, nessa nova tentativa, da ajuda do ex-prefeito Roberto Naves (Republicanos) para virar votos no parlamento local.
Foi o que sustentou o vereador Domingos Paula (PDT), ao dizer que além da natural mobilização do prefeito Márcio Corrêa (PL) para ajudar o correligionário, Gayer também contou com articulação do ex-mandatário para tal.
Surpreendentemente, o Dominguinhos criticou o movimento do aliado político e votou contra a concessão do título. Alex Martins, também muito ligado a Roberto Naves, tomou a mesma decisão.
Vereadores do PT, Professor Marcos e Rimet Jules também votaram contra.
Os demais presentes, incluindo a presidente da Câmara, Andreia Rezende (Avante), votaram a favor colaborando para o placar majoritário de 17 a 4.
