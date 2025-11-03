Goiânia tem posição de destaque no ranking de capitais mais seguras para se viver, aponta estudo

Capital também é notada quando comparada com outros municípios brasileiros que têm mais de 1 milhão de habitantes

Paulo Roberto Belém - 03 de novembro de 2025

Imagem aérea da Avenida 85, em Goiânia. (Foto: Alex Malheiros/ Prefeitura de Goiânia)

Entre as 27 capitais brasileiras, Goiânia continua bem posicionada quanto à consideração do anuário Cidades Mais Seguras do Brasil de 2025. A capital do “pequi”, da “pamonha” e da “música sertaneja” está na sexta colocação.

A mesma posição é conferida tanto quando é comparada com as outras cidades-chefe do país, quanto em outro cenário pela plataforma MySide, que menciona os municípios brasileiros com mais de 1 milhão de habitantes.

Para chegar ao indicativo, o número de assassinatos a cada 100 mil habitantes é considerado. Assim, com 19,1 neste parâmetro, Goiânia foi mencionada nestas colocações nos dois cenários avaliados.

Considerando o indicativo, a capital de Goiás está atrás de Florianópolis (10,7), 1º lugar; Brasília (12,3), 2º lugar; São Paulo (13,1), 3º lugar; Porto Alegre (15,8), 4º lugar e Cuiabá (17,7), no 5º lugar.

O levantamento realizado pela MySide foi com dados coletados em 2024 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde.

Também foram adotados padrões de metodologia estatística do CID 10 – arquétipo utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Inclusive, comparando o mesmo levantamento do ano passado, é possível observar melhoria nos dois cenários.

Em 2024, a cidade figurou na oitava posição entre as capitais e na sétima quando comparada com as que tinham a quantidade de habitantes avaliada.

