Próximo à UniEVANGÉLICA e aos principais hospitais de Anápolis, novo residencial é opção para morar bem e investir

No Vernazza Residenze, cada detalhe foi pensado para quem valoriza tempo, conforto e qualidade de vida

Gabriella Licia - 06 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Em uma rotina em que se corre contra o tempo, o Vernazza Residenze surge como um convite para desacelerar e viver o essencial. Localizado a poucos minutos da UniEVANGÉLICA e dos principais hospitais de Anápolis, o empreendimento reúne conveniência, tecnologia e lazer em um mesmo endereço, trazendo ainda uma oferta exclusiva na Black Friday com possibilidade de entrada zero.

Mais do que um endereço, o Vernazza representa um novo conceito de moradia. As plantas são totalmente flexíveis, com opções de 64 m² e 71 m², permitindo que cada ambiente seja adaptado ao estilo de vida de quem o habita. A preocupação com o bem-estar também se traduz na estrutura do prédio.

No topo do prédio, o lazer ganha um cenário privilegiado. Academia localizada no rooftop, com vista panorâmica para a cidade, oferece a possibilidade de se exercitar no ponto mais alto do Vernazza. Ou seja, um espaço pensado para quem busca saúde e equilíbrio sem sair de casa.

Próximo aos ambientes adultos, o espaço infantil foi planejado para oferecer segurança e tranquilidade às famílias, permitindo que pais e filhos compartilhem momentos de lazer com conforto e proximidade.

As áreas comuns seguem o conceito de conveniência inteligente: coworking e salas de reunião, lavanderia, sala de entregas, petplace, vagas para carros elétricos e gerador de energia nas áreas coletivas.

O Vernazza Residenze também se destaca como uma oportunidade de investimento. A localização estratégica e a alta demanda de locação tornam o empreendimento ideal para quem busca valorização e renda passiva. Além da locação tradicional, o formato de curta temporada (Airbnb/Booking) abre novas possibilidades de rentabilidade.

Com ênfase no conceito de “tempo é o novo luxo”, o projeto reforça a ideia de que qualidade de vida começa pelo endereço. O Vernazza une o conforto do lar, a eficiência de uma estrutura moderna e o privilégio de estar perto de tudo.

E, para fechar o ano com chave de ouro, neste novembro, o empreedimento lançou uma condição especial para quem deseja transformar o tempo em bem-estar. Saiba todas as informações através do contato (62) 3701-0032 ou no Instagram @meloborgesconstrutora.