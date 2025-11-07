Últimos dias para se inscrever em concurso público em Goiás com vagas para todos os níveis e salário de quase R$ 5 mil

Inscrições podem ser feitas de forma online e selecionados serão avaliados por meio de prova objetiva

Gabriella Pinheiro - 07 de novembro de 2025

Pessoa fazendo prova. (Foto: Agência Gov)

Termina no próximo domingo (09) o prazo para se inscrever no novo concurso público da Prefeitura de Novo Planalto, que oferece vagas em diferentes áreas de atuação.

Ao todo, estão sendo ofertadas 32 oportunidades, além da formação de cadastro de reserva, para candidatos com nível fundamental, médio e superior.

As inscrições podem ser realizadas on-line, por meio do site da Ganzaroli Assessoria. O valor da taxa varia entre R$ 80 e R$ 150.

O processo seletivo conta com vagas para Agente de Serviços de Higiene e Alimentação (3 vagas), Agente de Serviços Gerais (2 vagas), Ajudante de Obras Públicas (1 vaga), Eletricista (1 vaga), Gari (2 vagas), Motorista (5 vagas), Operador de Máquinas Leves (1 vaga), Operador de Máquinas Pesadas (1 vaga), Vigia (2 vagas), Fiscal de Obras e Posturas (1 vaga), Monitor de Apoio (2 vagas), Assistente Social (1 vaga), Nutricionista (1 vaga), Professor Pedagogo Nível 1 – PI (5 vagas), Professor de Educação Física Nível 1 – PI (1 vaga), Professor de Língua Portuguesa Nível 1 – PI (1 vaga), Professor de Matemática Nível 1 – PI (1 vaga) e Psicólogo (1 vaga).

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, e, para alguns cargos, haverá também prova de redação, avaliação de títulos, prova prática e teste de aptidão física.

Os aprovados terão jornada de trabalho entre 30 e 40 horas semanais, com remuneração mensal que varia de R$ 1.518,00 a R$ 4.867,77.

Mais informações estão disponíveis no edital.

