Reta final para inscrições em processo seletivo com mais de 100 vagas em Goiás

Seleção contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova discursiva e análise de títulos para função específica

Davi Galvão Davi Galvão -
Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O prazo para se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Pires do Rio, cidade no Sudeste de Goiás, com salários de quase R$ 4 mil e 100 vagas, está chegando ao fim.

Os interessados têm até terça-feira (12) para garantir participação no certame, que oferece 100 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental e superior.

As oportunidades são para Monitor de Creche (17 vagas) e Professor Nível I (83 vagas). O edital também prevê cotas para candidatos ampla concorrência, pessoas com deficiência (PCD) e racial, conforme os critérios estabelecidos.

Para concorrer, é necessário comprovar a escolaridade exigida e atender aos demais requisitos previstos no edital.

Os aprovados terão jornadas de 30 a 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1.525,00 a R$ 3.845,05, dependendo do cargo e da carga horária.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Aroeira, mediante ao pagamento de taxas que variam de R$ 30 a R$ 60, a depender do cargo. O período para solicitar isenção da taxa já foi encerrado.

A seleção contará com prova objetiva para todos os cargos e prova discursiva e análise de títulos apenas para o cargo de Professor Nível I.

As avaliações estão previstas para acontecer no dia 23 de novembro e terão conteúdo de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos.

O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do processo seletivo.

