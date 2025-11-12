DJ e frentista são filmadas aos socos após discussão em posto de combustíveis em Goiânia

Local onde veículo estava parado atrapalhava a circulação de outros automóveis, segundo funcionários

Natália Sezil - 12 de novembro de 2025

DJ e frentista foram filmadas aos socos. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um posto de combustível na região Noroeste de Goiânia virou palco de uma confusão, na noite desta terça-feira (11): uma DJ foi filmada agredindo uma frentista do estabelecimento.

A briga teria começado depois que a funcionária pediu à mulher que retirasse o carro de um local onde era proibido estacionar. A DJ teria se descontrolado e se recusado a fazer isso, começando a xingar a profissional.

Um vídeo divulgado pela TV Anhanguera mostra o momento em que as duas brigam, enquanto várias testemunhas tentam separá-las.

A DJ foi identificada como Talita Mara. Ela alegou, em nota à emissora, que colocou o veículo na vaga de uma loja que fica no posto – onde a placa estaria indicando que o estacionamento era exclusivo para clientes.

Ela diz que, depois, foi até um shopping ao lado e que, ao voltar, foi ameaçada. A DJ defendeu que “ninguém pediu para ela retirar o carro de forma pacífica”.

Segundo os trabalhadores, o automóvel parado no local incorreto atrapalhou a circulação de outros veículos.

Caso a confusão tenha sido formalmente registrada na delegacia, deve ser investigada pela Polícia Civil (PC).

CONFUSÃO ❗️DJ e frentista são filmadas aos socos após discussão em posto de combustíveis em Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/IniaJkqcCV — Portal 6 (@portal6noticias) November 12, 2025

