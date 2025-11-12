OVG divulga lista de brinquedos que serão entregues às crianças neste ano

Distribuição começará no dia 07 de dezembro em Goiânia. Todos os 246 municípios serão comtemplados

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: André Saddi, Wesley Costa e Diego Canedo)

A nova edição do Natal do Bem 2025, realizada pelo Goiás Social em parceria com a OVG, contará com a entrega de 665 mil brinquedos em 246 prefeituras goianas. Em Goiânia, a distribuição começará no dia 07 de dezembro e acontecerá no Goiânia Arena, a partir das 08h.

Conforme divulgado pelo Governo de Goiás, os itens serão repassados às crianças em situação de vulnerabilidade social, tanto na capital quanto no interior do estado.

Dentre os brinquedos selecionados para serem entregues estão bonecas que cantam e ficam com as bochechas coradas, além de carrinhos em versão caminhão que se transformam em patrolas.

Há também bolas de futebol e de vôlei tradicionais, além de kits de panelinha com peças que montam uma cozinha completa para as brincadeiras do dia a dia.

Uma das novidades é o Jogo Imobiliário personalizado com pontos turísticos de Goiás.

“É o dia em que a gente vê o amor sair do papel e chegar até aqui em forma de brinquedo, de sorriso no rosto de cada criança. Somos apaixonados pelo Natal, e as crianças de todo o estado de Goiás merecem viver essa magia”, afirmou a primeira-dama, Gracinha Caiado.

Vale destacar que, neste ano, o investimento total para a aquisição dos brinquedos é de R$ 26,8 milhões. O lançamento oficial do projeto ocorreu em Aparecida de Goiânia, no dia 05 de novembro.

