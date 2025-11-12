Personal que apareceu fazendo massagem em Virginia é casado, mora em Goiânia e já atendeu outros famosos

Com mais de 12 mil seguidores nas redes sociais, atleta se define como um profissional que trabalha “transformando corpos e mentes”

Gabriella Pinheiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Instagram)

O momento relaxante em que a influenciadora Virginia Fonseca aparece recebendo uma massagem nas costas do personal trainer Michael Gomes após o treino, registrado na última segunda-feira (10), causou polêmica nas redes sociais e despertou a curiosidade dos internautas sobre quem é o profissional.

Morador de Goiânia e com mais de 12 mil seguidores no Instagram, o profissional é casado e já posou ao lado de outros famosos, como o cantor Mateus, da dupla Jorge & Mateus, Gusttavo Lima e o empresário e influenciador Renato Cariani.

Assumidamente cristão, ele se apresenta como um personal trainer que trabalha “transformando corpos e mentes” e utiliza as redes sociais para compartilhar fotos participando de cultos evangélicos.

Nos registros, Michael divide com os seguidores algumas fotos do casamento, realizado em dezembro de 2023.

“A menina que ilumina a minha vida e carrega dentro de si o coração mais lindo e puro deste mundo. Eu te amo, meu amor. Você é o melhor presente que Deus já me concedeu”, escreveu em uma publicação.

Vale destacar que o profissional também é fisiculturista amador e compartilha resultados obtidos em competições, além de mostrar o treinamento necessário para alcançar o físico exigido nos concursos. Ele é afiliado ao National Physique Committee.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Goiás!