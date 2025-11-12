Pedreiro ensina forma fácil de consertar as telhas de casa gastando pouco

Profissional experiente revela um método prático que promete resolver um dos maiores incômodos das casas brasileiras

Magno Oliver - 12 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Quem já lidou com goteiras sabe o quanto um telhado com falhas traz dor de cabeça e muitos problemas para a estrutura da casa. Em dias de chuva, pequenas infiltrações se transformam em grandes problemas, e o conserto costuma ser caro.

Mas um pedreiro experiente revelou um método prático, barato e eficiente para resolver o problema sem precisar trocar todas as telhas: o uso da manta líquida SOS Telhas, um produto que tem chamado atenção pela praticidade e resultado duradouro.

O profissional explica que o segredo está na preparação e na aplicação corretas. Primeiro, é importante limpar bem as telhas, removendo poeira, mofo ou resíduos de tinta antiga na região com vazamento.

Uma escova de cerdas duras e um pano úmido já resolvem. A superfície precisa estar completamente seca antes da aplicação para garantir a aderência da manta líquida.

Em seguida, basta aplicar o produto com um rolo ou pincel largo sobre as áreas trincadas ou com microfuros. O pedreiro recomenda dar duas demãos cruzadas.

Primeiro uma camada, depois recorte e coloque um pedaço da manta em cima da área com vazamento e a segunda camada deve ser aplicada no sentido oposto da primeira para reforçar a vedação. Entre uma demão e outra, é preciso esperar de duas a três horas para a secagem completa.

A manta líquida SOS Telhas cria uma camada elástica e impermeável, que acompanha o movimento natural das telhas e impede a passagem da água mesmo sob fortes chuvas. O resultado é um telhado selado, com aparência renovada e sem necessidade de obras ou trocas caras.

Confira o tutorial completo:

