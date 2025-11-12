Pedreiro ensina forma fácil de consertar as telhas de casa gastando pouco
Profissional experiente revela um método prático que promete resolver um dos maiores incômodos das casas brasileiras
Quem já lidou com goteiras sabe o quanto um telhado com falhas traz dor de cabeça e muitos problemas para a estrutura da casa. Em dias de chuva, pequenas infiltrações se transformam em grandes problemas, e o conserto costuma ser caro.
Mas um pedreiro experiente revelou um método prático, barato e eficiente para resolver o problema sem precisar trocar todas as telhas: o uso da manta líquida SOS Telhas, um produto que tem chamado atenção pela praticidade e resultado duradouro.
O profissional explica que o segredo está na preparação e na aplicação corretas. Primeiro, é importante limpar bem as telhas, removendo poeira, mofo ou resíduos de tinta antiga na região com vazamento.
Uma escova de cerdas duras e um pano úmido já resolvem. A superfície precisa estar completamente seca antes da aplicação para garantir a aderência da manta líquida.
Em seguida, basta aplicar o produto com um rolo ou pincel largo sobre as áreas trincadas ou com microfuros. O pedreiro recomenda dar duas demãos cruzadas.
Primeiro uma camada, depois recorte e coloque um pedaço da manta em cima da área com vazamento e a segunda camada deve ser aplicada no sentido oposto da primeira para reforçar a vedação. Entre uma demão e outra, é preciso esperar de duas a três horas para a secagem completa.
A manta líquida SOS Telhas cria uma camada elástica e impermeável, que acompanha o movimento natural das telhas e impede a passagem da água mesmo sob fortes chuvas. O resultado é um telhado selado, com aparência renovada e sem necessidade de obras ou trocas caras.
Confira o tutorial completo:
