Rio Vermelho celebra o Dia do Supermercado e homenageia seus colaboradores

Data especial reforça o papel essencial dos profissionais que garantem qualidade, atendimento e dedicação no dia a dia

Publieditorial - 12 de novembro de 2025

Rio Vermelho Atacadista, localizado na antiga Pecuária. (Foto: Reprodução)

Nesta quarta-feira (12) é celebrado o Dia do Supermercado, uma data que reconhece a importância do setor para a economia e para a vida dos brasileiros — e o Rio Vermelho não poderia deixar de comemorar.

Presente no bairro Jundiaí, Avenida Pedro Ludovico e bairro Maracanã, em Anápolis, além de uma unidade atacadista em Catalão, o Rio Vermelho valoriza aqueles que fazem parte, todos os dias, dessa história.

Com uma equipe dedicada e sempre pronta para atender, o supermercado não mede esforços para levar o melhor para o lar de cada cliente.

O Rio Vermelho é feito por pessoas que acordam cedo, trabalham com carinho e cuidam de cada detalhe para garantir uma excelente experiência de compra.

Para os colaboradores e fornecedores, o Dia do Supermercado é ainda mais significativo, pois celebra o esforço e a dedicação no trabalho diário.

Nesta data especial, fica o agradecimento a cada um que faz parte dessa trajetória de sucesso.

