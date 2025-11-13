Prefeitura de Goiânia expande e reorganiza área azul, mas deixa estacionamento mais caro

Expectativa é de que novo sistema passe a funcionar ainda este ano, integrado a aplicativos específicos para o serviço

Natália Sezil - 13 de novembro de 2025

Área azul em Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia)

A Prefeitura de Goiânia anunciou, nesta quinta-feira (13), que irá ampliar e reorganizar os estacionamentos rotativos com a nova área azul. Também informou que isso ficará mais caro.

O serviço faz parte das políticas de Estacionamento Integrado e de Mobilidade Urbana Digital, dentro do Programa Nova Mobilidade – lançado em fevereiro pelo prefeito Sandro Mabel (UB).

Elas são regidas pelos decretos nº 2.856 e nº 2.857/2025, publicados no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (11).

A mudança faz com que as vagas rotativas na capital, regidas pela área azul, passem de 3.841 para mais de 10 mil. Elas ficam distribuídas em bairros como Campinas, Centro, Região da 44, Setor Oeste, Setor Marista, Jardim Goiás, Setor Bueno e Setor Universitário.

A expectativa é de que a implementação faça com que os motoristas não deixem o veículo estacionado no mesmo ponto durante todo o dia, “liberando o espaço” para outros clientes que buscam comércios e serviços.

A transição é acompanhada de mudanças. A primeira delas é o preço. Antes por R$ 1,50, a primeira hora passa a custar R$ 2,15. Duas horas, que antes eram R$ 2,50, passam a ser R$ 4,30.

No caso das caçambas, o estacionamento diário custa R$ 40. Segundo a Administração Municipal, os valores não eram ajustados desde 2015.

Além disso, o projeto deve passar a operar pelo modelo digital, integrado e fiscalizável. Na prática, as empresas credenciadas por chamamento público precisarão disponibilizar aplicativos, por onde será feita a compra de créditos eletrônicos e o controle em tempo real da ocupação das vagas.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) tem autonomia para conduzir as próximas etapas das políticas, incluindo credenciamento das empresas operadoras, implantação da sinalização e início da operação.

Ainda não há data definida para que a nova área azul passe a funcionar, mas, segundo a Prefeitura divulgou, a expectativa é de que isso aconteça ainda neste ano.

