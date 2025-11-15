Em Goiás, um túmulo foi feito para dar “segunda chance” a quem teme ser enterrado vivo

Criador sempre foi atormentado com a ideia de um sepultamento antes da hora

Davi Galvão - 15 de novembro de 2025

Túmulo também foi projetado para que quem estivesse dentro pudesse ser ouvido pedindo socorro. (Foto: reprodução/ Metrópoles)

Seja em imaginação de criança ou paranoia de adulto, muita gente já pensou no que faria caso fosse enterrado vivo. Alguns têm até um medo incontrolável disso, a chamada tafofobia.

Porém, em Hidrolândia, região Metropolitana de Goiânia, este medo se materializou na forma de um “túmulo à prova de morte”, que conta com celular, TV, comida e suprimentos em um eventual engano fatal.

O projeto é de autoria do ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Freud de Melo, que construiu um jazigo para casos de “sepultamento prematuro”, parte do complexo conhecido como “cidade medieval”, que reúne castelos, esculturas bíblicas e estruturas excêntricas erguidas desde os anos 1980.

As instalações ficam no Lago Ideia Molhada, que atrai visitantes justamente pela excentricidade.

O lugar de descanso final, ou temporário, conta com um caixão instalado sob um teto de vidro, com tubos de ventilação que conectam o interior ao ambiente externo e até equipamentos como televisão e celular.

A ideia, segundo o próprio idealizador, era garantir meios de respiração e comunicação caso alguém “acordasse” após ser declarado morto.

Freud de Melo conta que sempre teve medo de ser enterrado vivo, influenciado por histórias de catalepsia e pesadelos recorrentes. Por isso, adotou a proposta de criar uma estrutura que permitisse algum tipo de reação em uma eventual “volta à consciência”.

Em tempo

A Fazenda Ideia Molhada tornou a viralizar nas redes sociais após um internauta mostrar como é a estrutura da Arca de Noé, que foi recriada nas instalações.

A estrutura conta com cerca de cerca de 100 metros de extensão, povoada por mais de 300 figuras de animais de concreto, além de esculturas de personagens bíblicos.

