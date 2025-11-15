Lista dos melhores celulares de 2025 traz modelos com bateria que dura mais de dois dias

Um panorama dos smartphones que dão conta de uso dias a fio

Gabriel Yuri Souto - 15 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

Você já saiu de casa com a tranquilidade de saber que vai conseguir usar o celular por dois dias inteiros sem recarregar?

Em 2025, isso deixou de ser apenas sonho e passou a aparecer em smartphones de ponta, trazendo uma mudança relevante no comportamento e nas expectativas dos usuários.

Relatórios da Tom’s Guide mostram que o OnePlus 15 alcançou impressionantes 25 horas e 13 minutos de duração em testes de bateria.

O que mudou? Tecnologias como baterias de silício-carbono, processadores mais eficientes e o foco maior em autonomia — ao invés de apenas zoom de câmera ou taxa de atualização extrema — ganharam força.

Por exemplo, segundo a PhoneArena, modelos como o OPPO Find X8 Ultra e o Samsung Galaxy S25 Ultra mostraram ganhos reais de autonomia.

Os modelos que se destacam e como funcionam os testes

Entre os que mais chamam atenção, dois merecem destaque:

O OnePlus 15 utiliza uma bateria de 7 300 mAh — segundo Tom’s Guide — rodando com eficiência suficiente para “confortavelmente oferecer dois dias” de uso.

O OnePlus 13, mais acessível, também se coloca bem: com 6 000 mAh e duração de quase dois dias em uso moderado, segundo a TechAdvisor.

Como esses testes são feitos?

Navegação web contínua, streaming de vídeo, jogos — tudo para simular uso real.

Os resultados são expressos em horas e minutos (“xx:yy”), como no teste que deu ao OnePlus 15 mais de 25 h.

Vale notar: “dois dias” não significa “uso intenso sem parar” — depende do perfil de uso, brilho da tela, rede etc.

O que isso significa para você que está trocando de celular

Autonomia real: Se você vive fora de casa, trabalha fora, ou depende do celular sem carregador à mão, a autonomia virou critério decisivo.

Custo-benefício além do processador: Já não basta ter “o chip mais rápido”; se a bateria morrer antes da noite, toda a potência vira peso.

Menos ansiedade, mais foco: Quanto menos tempo preso à tomada, mais liberdade para gravar vídeos, passear, trabalhar ou relaxar.

Se você está pensando em trocar de aparelho ou pesquisar para decidir, concentre-se nesses dois pontos: a duração real em testes confiáveis, e se o modelo equilibra bem bateria + uso no mundo real — não apenas “números de folha técnica”.

Em 2025, os celulares mais vendidos e mais elogiados são os que entregam autonomia além de um dia, algo cada vez mais relevante no nosso ritmo de vida conectado.

Assim, se você quer gastar menos tempo recarregando e mais tempo usando, fique de olho nos modelos que por fim cumprem a promessa de dois dias de bateria.

