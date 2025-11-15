Lista dos melhores celulares de 2025 traz modelos com bateria que dura mais de dois dias
Um panorama dos smartphones que dão conta de uso dias a fio
Você já saiu de casa com a tranquilidade de saber que vai conseguir usar o celular por dois dias inteiros sem recarregar?
Em 2025, isso deixou de ser apenas sonho e passou a aparecer em smartphones de ponta, trazendo uma mudança relevante no comportamento e nas expectativas dos usuários.
Relatórios da Tom’s Guide mostram que o OnePlus 15 alcançou impressionantes 25 horas e 13 minutos de duração em testes de bateria.
O que mudou? Tecnologias como baterias de silício-carbono, processadores mais eficientes e o foco maior em autonomia — ao invés de apenas zoom de câmera ou taxa de atualização extrema — ganharam força.
Por exemplo, segundo a PhoneArena, modelos como o OPPO Find X8 Ultra e o Samsung Galaxy S25 Ultra mostraram ganhos reais de autonomia.
Os modelos que se destacam e como funcionam os testes
Entre os que mais chamam atenção, dois merecem destaque:
- O OnePlus 15 utiliza uma bateria de 7 300 mAh — segundo Tom’s Guide — rodando com eficiência suficiente para “confortavelmente oferecer dois dias” de uso.
- O OnePlus 13, mais acessível, também se coloca bem: com 6 000 mAh e duração de quase dois dias em uso moderado, segundo a TechAdvisor.
Como esses testes são feitos?
Navegação web contínua, streaming de vídeo, jogos — tudo para simular uso real.
Os resultados são expressos em horas e minutos (“xx:yy”), como no teste que deu ao OnePlus 15 mais de 25 h.
Vale notar: “dois dias” não significa “uso intenso sem parar” — depende do perfil de uso, brilho da tela, rede etc.
O que isso significa para você que está trocando de celular
- Autonomia real: Se você vive fora de casa, trabalha fora, ou depende do celular sem carregador à mão, a autonomia virou critério decisivo.
- Custo-benefício além do processador: Já não basta ter “o chip mais rápido”; se a bateria morrer antes da noite, toda a potência vira peso.
- Menos ansiedade, mais foco: Quanto menos tempo preso à tomada, mais liberdade para gravar vídeos, passear, trabalhar ou relaxar.
Se você está pensando em trocar de aparelho ou pesquisar para decidir, concentre-se nesses dois pontos: a duração real em testes confiáveis, e se o modelo equilibra bem bateria + uso no mundo real — não apenas “números de folha técnica”.
Em 2025, os celulares mais vendidos e mais elogiados são os que entregam autonomia além de um dia, algo cada vez mais relevante no nosso ritmo de vida conectado.
Assim, se você quer gastar menos tempo recarregando e mais tempo usando, fique de olho nos modelos que por fim cumprem a promessa de dois dias de bateria.
