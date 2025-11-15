Receita de bolo algodão com apenas 3 ingredientes: massa fofinha que desmancha na boca e não leva farinha de trigo
Um lanche minimalista que prova que menos é mais
Era uma tarde qualquer, e o cheiro de café passava pela cozinha — mas o que se esperava era um bolo simples, rápido, sem grandes preparos.
Foi então que surgiu a ideia: e se fosse possível fazer um bolo que levasse apenas três ingredientes — sem farinha de trigo — e ainda assim resultasse numa massa que “desmancha na boca”?
Pois essa receita existe e vem encantando quem busca praticidade ou segue uma dieta sem glúten. Segundo o site TudoGostoso, trata‑se de um bolo conhecido como “bolo algodão“, feito com ovos, leite condensado e amido de milho.
A composição é simples: 4 ovos, 1 caixinha de leite condensado e 2 xícaras (chá) de amido de milho.
A ausência de farinha de trigo não é apenas uma economia de ingredientes, mas abre caminho para quem evita glúten ou simplesmente quer algo diferente na tarde de domingo.
E o segredo da leveza aparece na técnica: as claras batidas em neve garantem que a massa fique aerada, quase como uma nuvem de sabor.
No preparo, começa‑se separando claras e gemas. As claras vão para a batedeira até o ponto de neve; depois, em outro recipiente, batem‑se as gemas junto ao leite condensado até formar um creme clarinho.
Então adiciona‑se o amido de milho e, por fim, incorpora‑se delicadamente esse creme às claras em neve. A massa vai para uma forma untada com manteiga e amido e é assada a 180 °C por cerca de 30 minutos.
O resultado? Uma textura tão macia que derrete ao toque, um verdadeiro “bolo algodão”.
Além da simplicidade, a receita tem apelo por funcionar como opção para o lanche da tarde em família — rápida, sem grandes dores de cabeça e com ingredientes que muitos têm em casa.
Segundo o TudoGostoso, “com apenas 3 ingredientes você tem um bolo macio e delicioso para o lanche da tarde”.
Vale notar que esta versão não leva fermento químico: a própria incorporação das claras em neve age como agente de leveza.
Claro que, como toda receita minimalista, ela exige atenção: bater bem as claras, incorporar com cuidado para evitar murchar a mistura, e respeitar o tempo de forno para que o interior fique cozido sem perder fofura.
Mas a recompensa aparece — uma fatia generosa, uma xícara de café, e o “bolo que desmancha na boca” cumprindo sua promessa.
Se você está querendo inovar no lanche, testar algo simples ou mesmo explorar receitas sem farinha de trigo — essa pode ser uma das melhores apostas. Que tal experimentar hoje e ver se essa nuvem doce conquista seu paladar?
