Fã fez pedido para Ivete Sangalo e ela correspondeu com muito carinho

Interação viralizou nas redes sociais e rendeu comentários sobre aa atitude da cantora

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

Cantora baiana, Ivete Sangalo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um simples áudio enviado por um fã se transformou em um momento emocionante quando Ivete Sangalo, conhecida pelo carinho com o público, decidiu retribuir a homenagem de forma inesperada e viralizou nas redes sociais.

Tudo começou quando o cantor e compositor Kaio (@cantorkaio) publicou um vídeo mostrando a mensagem que enviou para a artista, cantando um trecho da música “Quando a Chuva Passar” – sucesso na voz de Ivete.

A intenção era apenas demonstrar admiração, mas o que veio depois superou qualquer expectativa.

Para a surpresa do artista, a cantora ouviu a mensagem e respondeu do mesmo jeito: cantando a canção de volta, demonstrando o carinho que a consagrou como uma das artistas mais queridas e do país.

A interação rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas elogiando o gesto da cantora.

Nos comentários da publicação, seguidores escreveram: “Que coisa mais linda” e “Ela é incrível”, entre outras mensagens celebrando o carinho de Ivete com o público.

A interação viralizou e foi uma demonstração afetuosa da artista baiana com seus admiradores, que frequentemente lembrada por sua simplicidade e atenção com quem a acompanha.

Confira o momento: