Fã fez pedido para Ivete Sangalo e ela correspondeu com muito carinho
Interação viralizou nas redes sociais e rendeu comentários sobre aa atitude da cantora
Um simples áudio enviado por um fã se transformou em um momento emocionante quando Ivete Sangalo, conhecida pelo carinho com o público, decidiu retribuir a homenagem de forma inesperada e viralizou nas redes sociais.
Tudo começou quando o cantor e compositor Kaio (@cantorkaio) publicou um vídeo mostrando a mensagem que enviou para a artista, cantando um trecho da música “Quando a Chuva Passar” – sucesso na voz de Ivete.
A intenção era apenas demonstrar admiração, mas o que veio depois superou qualquer expectativa.
Para a surpresa do artista, a cantora ouviu a mensagem e respondeu do mesmo jeito: cantando a canção de volta, demonstrando o carinho que a consagrou como uma das artistas mais queridas e do país.
A interação rapidamente repercutiu nas redes sociais, com internautas elogiando o gesto da cantora.
Nos comentários da publicação, seguidores escreveram: “Que coisa mais linda” e “Ela é incrível”, entre outras mensagens celebrando o carinho de Ivete com o público.
A interação viralizou e foi uma demonstração afetuosa da artista baiana com seus admiradores, que frequentemente lembrada por sua simplicidade e atenção com quem a acompanha.
Confira o momento:
