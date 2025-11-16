Nem com manteiga, nem com leite: chef ensina o purê de batata profissional que qualquer um consegue fazer

Redefinindo o acompanhamento clássico com técnica e leveza

Gabriel Yuri Souto - 16 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube)

Quando você serviu purê de batata em casa pela última vez, provavelmente seguiu a receita de sempre: batata, manteiga, leite, sal… Essa simplicidade funciona, claro, mas os bastidores da gastronomia provam que há truques que elevam o prato de comum para memorável.

No MasterChef Brasil, por exemplo, aquela tigela cremosa e lisa impressionou os jurados — e o detalhe? Vai além de adicionar leite e manteiga.

De acordo com uma matéria do portal Grupo Webedia publicada no TudoGostoso, o segredinho está em tratar o amido da batata com respeito: amassar ainda quente, incorporar ar com fouet, reduzir gorduras pesadas e finalizar com azeite ou até iogurte.

o destaque era o valor da textura: “Para garantir um purê macio, não deixe a batata esfriar antes de amassar. Ao perder calor, o amido se altera e pode deixar o resultado cheio de grumos.”

Vamos aos passos que você pode colocar em prática hoje:

Primeiro: cozinhe batatas de boa qualidade (variedade Asterix ou similar) até que estejam bem macias. Escorra e, ainda quentes, logo em seguida amasse usando espremedor ou peneira — evite processador, que libera amido demais e pode deixar o purê “puxento”.

Depois: em vez de despejar manteiga e leite pesados, adicione um fio generoso de azeite para dar cremosidade leve e sabor elegante. Se quiser, misture poucos colheres de creme de ricota ou iogurte natural, que trazem suavidade e acidez sutil.

Terceiro: troque a colher por um fouet — esse batedor de arame ajuda a incorporar bolhas de ar e torna o purê quase como uma mousse salgada. Mas cuidado: bata só até obter o aspecto fofo.

Por fim: finalize com raspas de limão-sicílico, noz-moscada ralada ou ervas frescas — o toque cítrico ou aromático contrasta com a cremosidade e transforma o acompanhamento em protagonista.

Com essas pequenas mudanças, um prato simples como o purê de batata ganha identidade, leveza e elegância de restaurante. O objetivo é simples: aproveitar algo que muitos consideram trivial e torná-lo memorável — e acessível para quem cozinha em casa.

Na próxima refeição, quem sabe, não será apenas acompanhamento, mas o destaque da mesa.

