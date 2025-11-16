Red Bull nasceu na Tailândia e sua versão original é bem diferente da que o mundo conhece

Nem sempre teve gás, lata moderna ou sabor parecido com o que conhecemos hoje

Magno Oliver - 16 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram)

Quando se fala em bebidas energéticas, poucos nomes são tão reconhecidos quanto a marca Red Bull, não é mesmo? A marca virou sinônimo de energia instantânea, esportes radicais e marketing agressivo e impactante.

Mas o que pouca gente sabe é que essa história não começou na Europa, tampouco nasceu com a latinha prateada e azul tão familiar. A origem é muito mais curiosa, cultural e distante do que parece.

O Red Bull que o mundo conhece é, na verdade, uma adaptação de uma bebida tailandesa chamada Krating Daeng, criada para motoristas, trabalhadores de turnos pesados e pessoas que precisavam de disposição rápida.

A versão original não só tinha outro sabor, como também outra identidade visual, outra proposta de consumo e até outro público-alvo. A ligação entre as duas fórmulas envolve viagem, oportunidade e uma parceria que mudou a indústria global.

Segundo o vídeo, nos anos 1970, o empresário tailandês Chaleo Yoovidhya criou o Krating Daeng, uma bebida doce, sem gás e vendida em garrafinhas de vidro. Seu objetivo era simples: fornecer energia para quem passava horas nas estradas ou em trabalhos exaustivos.

A fórmula rica em cafeína, taurina e açúcares, fez sucesso enorme no país, especialmente entre caminhoneiros. O produto se tornou parte do cotidiano asiático muito antes de ser visto em latas.

A virada aconteceu quando o empresário austríaco Dietrich Mateschitz experimentou o Krating Daeng durante uma viagem à Tailândia. Ele percebeu que a bebida reduzia seu jet lag e viu um potencial gigantesco para o Ocidente.

Assim nasceu a parceria com Chaleo, que resultou no Red Bull como conhecemos: com gás, sabor menos adocicado adaptado ao paladar europeu e uma estratégia de marketing disruptiva que levou a lata às prateleiras globais.

O lançamento europeu, em 1987, não apenas transformou o produto, mas alterou também a percepção mundial sobre bebidas energéticas.

A versão moderna é menos doce, mais gaseificada e preparada para ser consumida gelada, o oposto da original tailandesa, geralmente tomada em temperatura ambiente. Enquanto o Red Bull ocidental apostava em esportes radicais e eventos grandiosos, o Krating Daeng seguia firme como bebida do trabalhador comum.

Hoje, apesar de o Red Bull dominar o mercado internacional, sua “versão raiz” ainda é vendida amplamente na Tailândia e em outros países do Sudeste Asiático.

E para quem experimenta as duas fórmulas, a diferença é tão grande que parece difícil acreditar que compartilham a mesma origem.

Confira mais detalhes sobre a história da bebida:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por marina guaragna (@marinaguaragna)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!