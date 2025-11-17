Dupla “se dá mal” após ser parada na BR-153 e PRF descobrir o que eles traziam da Inglaterra

Durante vistoria, policiais encontraram bolsa no interior do carro e questionaram ocupantes sobre o conteúdo

Augusto Araújo - 17 de novembro de 2025

Carga foi encontrada no interior de veículo, durante fiscalização. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste sábado (15), 267 canetas emagrecedoras e 10 ampolas de uma medicação controlada durante uma fiscalização de rotina na BR-153, em Itumbiara, região Sul de Goiás.

A abordagem ocorreu após a equipe parar um veículo conduzido por um homem de 47 anos, que transportava como passageiro um homem de 30 anos.

Durante a vistoria, os policiais encontraram uma bolsa no interior do carro e questionaram os ocupantes sobre o conteúdo.

O passageiro afirmou se tratar de canetas emagrecedoras, enquanto o motorista declarou que a carga havia sido adquirida em Londres, na Inglaterra.

Ele também informou não possuir notas fiscais nem receitas médicas que comprovassem a procedência ou a regularidade do transporte dos produtos.

Ainda segundo relatos prestados à PRF, o passageiro contou que comprou os itens na capital inglesa e, de lá, embarcou em um voo para Buenos Aires, na Argentina.

Em seguida, viajou de ônibus até Foz do Iguaçu (PR) e depois para Itumbiara (GO). No município goiano, contratou o motorista para levá-lo até Goiânia pelo valor de R$ 600.

Diante das irregularidades, todo o material foi apreendido. A carga foi encaminhada à Receita Federal, que adotará os procedimentos legais cabíveis.

