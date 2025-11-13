Dupla é presa na BR-153 após agentes da PRF encontrarem verdadeiro “mercado” escondido em carro

Policiais desconfiaram de atitude de ocupantes do veículo após respostas contraditórias sobre motivo da viagem

Augusto Araújo - 13 de novembro de 2025

PRF encontrou remédios controlados, celulares, bebidas e outros produtos escondidos em carro. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quarta-feira (12), uma carga avaliada em aproximadamente R$ 400 mil durante uma fiscalização na BR-153, em Itumbiara, no Sul de Goiás.

O material era transportado de forma irregular em um carro de passeio que seguia de Foz do Iguaçu (PR) para Goiânia.

De acordo com a corporação, o flagrante ocorreu após os ocupantes do veículo apresentarem respostas contraditórias sobre o motivo da viagem. A atitude levantou suspeitas e levou os agentes a realizarem uma inspeção detalhada.

No porta-malas, os policiais encontraram dezenas de ampolas de um medicamento de uso controlado, indicado para o tratamento de diabetes, mas também utilizado para emagrecimento.

A busca minuciosa revelou ainda cerca de 104 ampolas da substância, 69 celulares, 24 relógios inteligentes, além de outros eletrônicos, cosméticos e bebidas.

Parte da carga estava escondida em compartimentos ocultos no painel do automóvel.

O motorista e o passageiro, de 29 e 34 anos, foram detidos ainda na BR-153 e encaminhados, juntamente com as mercadorias, à Delegacia da Polícia Federal em Goiânia.

Eles poderão responder pelos crimes de descaminho, contrabando e contra a saúde pública.

