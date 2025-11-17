Hipermercado de Anápolis é incorporado ao Super Vi, que passa a ter 12 unidades na cidade

Oficialmente, mudança deve acontecer apenas em janeiro, com direito a substituição da fachada e identidade visual

Davi Galvão - 17 de novembro de 2025

Unidade passará a ser administrada pela rede Super Vi. (Foto: Reprodução)

Nesta segunda-feira (17), quem passou em frente ao Hiper Vip, localizado no Anashopping, constatou com grande surpresa uma placa afirmando que a empresa não mais faria a gestão do local. Conforme fixado em um aviso pendurado na porta do estabelecimento, a gerência afirma que a loja seria aberta a partir das 09h, mas sob a tutela do Grupo Super Vi.

Com a mais recente aquisição, a rede passará a contar com 12 unidades em atividade na cidade.

Entretanto, vale destacar que a mudança ainda não foi oficializada e que o Super Vi não está, no momento, gerindo o local, muito embora a previsão para a “passagem da tocha” fosse já para esta segunda (17).

Em entrevista ao Portal 6, o Super Vi afirmou que intercorrências internas impossibilitaram a transferência da gestão, mas que reuniões devem ocorrer ainda na data de hoje para definirem uma nova data.

A previsão é de que tudo esteja resolvido já até a próxima semana.

Apesar disso, a reinauguração oficial, com direito a uma nova fachada e identidade visual, deve ficar apenas para janeiro de 2026.

