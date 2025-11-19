Bicarbonato de sódio no cabelo grisalho deixa efeito inesperado que pouca gente conhece

Uso em fios brancos pode gerar uma mudança nem sempre agradável

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

Bicarbonato de sódio. (Foto: Reprodução)

Quando algumas pessoas descobrem fios grisalhos surgindo no espelho, a solução caseira mais comentada nas redes é surpreendentemente simples: bicarbonato de sódio.

Misturado com água, esse pó amplamente usado na cozinha promete disfarçar cabelos brancos sem precisar ir ao salão.

Mas acredite: esse “truque de vovó” tem efeitos bem diferentes daqueles vendidos na internet.

O efeito inesperado: não é mágica, é química

O bicarbonato de sódio, ou NaHCO₃, é uma substância altamente alcalina (pH perto de 9), e quando aplicado diretamente nos fios brancos, provoca uma reação física imediata.

Segundo especialistas, essa alcalinidade abre as escamas do fio (a chamada cutícula), o que permite uma leve remoção de resíduos e pigmentos acumulados, gerando uma ilusão de clareamento ou camuflagem dos fios grisalhos.

No entanto, essa aparente “cor mais clara” não vem de uma coloração real: trata-se mais de uma clarificação superficial, resultado de uma ação abrasiva do pó sobre os fios.

Em outras palavras, o bicarbonato não repigmenta os cabelos, só altera temporariamente a forma como a luz reflete no fio.

Ainda que pareça inofensivo, o uso de bicarbonato em cabelos grisalhos esconde alguns perigos — especialmente para quem tem fios mais secos e frágeis:

Ressecamento e quebra: o alto pH compromete a barreira natural capilar, deixando o fio mais poroso, seco e propenso à quebra.

Frizz e aspereza: com a cutícula erguida, os fios ficam mais ásperos e difíceis de domar.

Irritação no couro cabeludo: a alcalinidade também pode irritar a pele, causando ardência, coceira ou descamação.

Mudança indesejada na cor: em alguns casos, em vez de esconder os brancos, o bicarbonato pode deixá-los com um tom mais apagado ou até amarelado dependendo da água ou resíduos presentes.

Além disso, como alerta um tricologista ouvido pela revista NiT, “não há base científica” que comprove a eficácia do bicarbonato como corante permanente em cabelos brancos. Por mais popular que a receita seja, os riscos — especialmente com uso frequente — podem superar os supostos benefícios.

Como usar com cautela (ou melhor, evitar)

Se você está curioso e quer experimentar, alguns cuidados são indicados:

Dilua bem o bicarbonato em água para formar uma pasta suave, como preconiza a receita tradicional.

Deixe agir por apenas alguns minutos (não mais que 10), para reduzir o dano à cutícula.

Enxágue muito bem e, se possível, faça um “duplo enxágue” com vinagre de maçã diluído para restabelecer um pH mais saudável. Alguns guias recomendam vinagre para reequilibrar a acidez do fio.

Use o método apenas ocasionalmente — o uso constante pode acumular os efeitos negativos.

A ideia de usar bicarbonato de sódio para “clarear” os cabelos brancos vem de uma receita caseira simples, mas o efeito é menos glamouroso e mais agressivo do que muitos esperam.

Embora possa abrir escamas e dar uma leve clarificação, os riscos para a saúde dos fios — especialmente os grisalhos, que são mais frágeis — são reais.

Por isso, se você busca uma solução eficaz e segura para grisalhos, talvez valha mais a pena investir em produtos específicos ou consultar um profissional, em vez de recorrer ao pote de bicarbonato da despensa.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!