Carro de advogado desaparecido em Aparecida de Goiânia é localizado com sangue no porta-malas, afirma polícia

Veículo foi encontrado pela corporação em uma casa no setor Pedro Ludovico, na capital

Paulo Roberto Belém - 19 de novembro de 2025

O advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38 anos, está desaparecido. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Uma novidade importante pode contribuir com o caso que envolve o desparecimento do advogado Pedro Henrique Lopes Silva, desde o último sábado (15), porque o carro de propriedade dele foi encontrado com sangue humano no porta-malas.

Segundo o jornal O Popular, o veículo do profissional, de 38 anos, foi localizado pela Polícia Civil (PC), na noite desta terça-feira (18), em uma casa no setor Pedro Ludovico, em Goiânia.

No local, a corporação também encontrou duas facas e um cartão bancário em nome do provável suspeito, em uma bolsa que também estava no automóvel.

O carro estava na casa de um conhecido do suspeito, que ao ver notícias sobre o desaparecimento de Pedro Henrique, acionou a Polícia Militar (PM), considerando não saber do que tinha acontecido, informou o Popular.

Agora, o encontro do veículo será a mais nova pista que o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Aparecida de Goiânia, irá trabalhar para descobrir o paradeiro do advogado, localizar o suspeito e apurar possíveis motivações.

Recorde

O advogado de Aparecida de Goiânia teria sumido após sair pela manhã no dia do episódio, tendo deixado de responder a contatos telefônicos a partir das 16h.

Mesmo assim, na madrugada de domingo (16), Pedro Henrique teria enviado a uma amiga uma foto com o alerta de que, se ficasse sem contato, deveriam acionar a polícia.

O advogado já estaria sendo ameaçado há alguns dias por esse mesmo cliente.

A mãe do profissional conta que ele vinha sendo extorquido. O suspeito também teria enviado áudios dizendo que estava “refletindo quem mato, se é você ou sua mãe”.

A Polícia Militar (PM) chegou a visitar a casa do suposto autor, onde teria se deparado com marcas de sangue. Ele, no entanto, já havia fugido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!