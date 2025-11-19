Destino internacional mais barato para brasileiros surpreende pelo preço e custa menos que viagens dentro do Brasil

Real valorizado e passagens baixas fazem o destino virar tendência entre viajantes que querem economizar.

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Para quem sempre achou que viajar para fora do país exige muito dinheiro, a realidade de 2025 vem provando exatamente o contrário.

Enquanto muitos brasileiros pagam caro para visitar cidades turísticas dentro do próprio país, um destino vizinho tem surpreendido por oferecer uma experiência completa por um valor que cabe no bolso e, em muitos casos, custa até menos do que férias nacionais.

Esse fenômeno tem uma explicação simples: além das passagens acessíveis, o real vale mais lá, o que transforma toda a viagem em uma oportunidade de economizar.

O destino que virou o mais barato

A viagem internacional mais barata para brasileiros é Buenos Aires, na Argentina. O voo curto, a grande oferta de companhias aéreas e a quantidade de promoções fazem a capital portenha aparecer constantemente entre as passagens mais baratas do mercado.

Em várias datas, ir e voltar de Buenos Aires custa menos do que voar para praias do Nordeste ou cidades do Sul do Brasil.

O que mais chama atenção é o valor do dinheiro no destino. O real é valorizado e isso muda completamente o planejamento.

Restaurantes, cafés, atrações turísticas e até compras do dia a dia acabam custando menos que no Brasil, o que permite que o viajante aproveite mais gastando menos.

Muitos turistas relatam que comer bem todos os dias sai mais barato do que almoçar em cidades brasileiras que recebem muitos visitantes.

O que o turista encontra lá

Buenos Aires tem bairros históricos, museus baratos, parques enormes, arquitetura clássica e uma vida cultural intensa. Caminhar pela cidade já é um passeio por si só.

A gastronomia é outro ponto forte, com cafés tradicionais, carnes famosas e vinhos muito acessíveis. Até atividades que em outros países costumam ser caras, como apresentações culturais e tours guiados, têm valores atrativos.

Vale mais que destinos nacionais

O que realmente chama atenção é a comparação direta: muitos turistas perceberam que três ou quatro dias na Argentina podem custar menos do que um final de semana em cidades brasileiras famosas.

E isso inclui hospedagem, alimentação, passeios e transporte interno. Essa relação de custo-benefício é o que transformou Buenos Aires na porta de entrada ideal para quem quer sua primeira viagem internacional.

Com o câmbio favorável, o aumento do número de voos e a proximidade geográfica, a tendência é que Buenos Aires siga como o destino internacional mais barato para brasileiros nos próximos meses.

Para quem quer viajar sem comprometer o orçamento, é uma oportunidade difícil de ignorar.

