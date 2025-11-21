Ranking revela os aeroportos que mais perdem malas no mundo

Levantamento mostra que grandes hubs internacionais lideram buscas por bagagens extraviadas, especialmente na Europa

Pedro Ribeiro - 21 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Poucas experiências são tão incômodas para quem viaja quanto esperar a mala na esteira e perceber que ela não veio no avião. Apesar de melhorias operacionais e sistemas cada vez mais modernos, o extravio de bagagem ainda é um problema global — e acontece com mais frequência do que muitos imaginam.

De acordo com o relatório SITA Baggage IT Insights 2024, referência mundial na análise do transporte aéreo, cerca de 5% das malas transportadas no planeta acabam atrasando, sendo desviadas ou registrando algum tipo de falha no manuseio. Na prática, isso representa 1,8 milhão de bagagens com problemas todos os anos.

Os aeroportos campeões de reclamações

Um levantamento elaborado pelo portal Travel Radar, que analisou buscas de passageiros, relatos em redes sociais e queixas registradas em sites especializados, revelou quais aeroportos concentram o maior número de ocorrências relacionadas à perda de malas.

O estudo destaca principalmente grandes centros de conexão internacional:

London Heathrow (Reino Unido) – cerca de 18.950 buscas

Charles de Gaulle (França) – aproximadamente 4.100 buscas

Dubai International (Emirados Árabes) – mais de 5.200 buscas

Aeroporto de Istambul (Turquia) – cerca de 3.300 buscas

Frankfurt Airport (Alemanha) – em torno de 3.100 buscas

Os números não representam malas irrecuperáveis, mas indicam os locais onde mais passageiros relatam dificuldades — especialmente em aeroportos com grande volume de conexões, onde a troca de aeronaves é constante e o risco de desorganização é maior.

Por que as bagagens se perdem

Diversos fatores contribuem para o extravio. Entre os mais comuns estão:

– Tempo insuficiente para transferência entre voos;

– Etiquetas aplicadas de maneira incorreta;

– Falhas em sistemas automatizados;

– Trocas de aeronave em horários apertados;

– Operações aceleradas de companhias de baixo custo, que buscam reduzir ao máximo o tempo no solo;

Conexões muito curtas continuam sendo o cenário mais propício para que a mala não chegue ao destino final junto com o passageiro.

O que fazer quando a mala não aparece

Se a bagagem não surgir na esteira, o passageiro deve:

– Registrar imediatamente um PIR (Relatório de Irregularidade de Bagagem) no balcão da companhia aérea.

– Guardar o comprovante de despacho entregue no check-in.

– Anotar detalhes do voo e, se possível, apresentar fotos da mala.

Caso a companhia não localize o item dentro do prazo previsto em norma, o viajante passa a ter direito a indenização. No Brasil, essa proteção é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela regulamentação da ANAC.

Como diminuir as chances de extravio

Embora nenhum método seja infalível, algumas atitudes ajudam a evitar problemas:

– Evitar conexões inferiores a 2 horas;

– Identificar a mala com nome e telefone válido no exterior;

– Remover etiquetas de viagens anteriores;

– Colocar uma identificação extra dentro da mala;

– Fotografar a bagagem antes do embarque;

– Priorizar bagagem de mão em trajetos curtos.

Viajar é uma experiência prazerosa, mas também exige cuidado. Como até os maiores aeroportos do planeta estão sujeitos a falhas, estar informado e saber como agir é essencial para transformar um possível contratempo em apenas um episódio superável durante a jornada.

