Estudo revela que uma forma de exercício físico é a que mais melhora o sono

Pesquisa internacional analisou mais de 2.500 pessoas e mostrou que uma única prática supera caminhada, musculação e aeróbico quando o assunto é dormir melhor

Gabriel Yuri Souto - 23 de novembro de 2025

Boa noite e sono (Foto: Divulgação/ Unimed)

Dormir bem virou um desafio moderno. Mesmo com tantas orientações sobre saúde, milhões de pessoas ainda acordam cansadas, têm dificuldade para pegar no sono ou passam a noite em ciclos interrompidos de descanso.

Diante desse cenário, pesquisadores do mundo inteiro tentam descobrir qual atividade física realmente melhora o sono de forma consistente e uma nova meta-análise acaba de apontar um vencedor surpreendente.

De acordo com o estudo realizado por pesquisadores da Harbin Sport University, na China, a prática que mais melhora o sono não é corrida, caminhada ou musculação, mas sim yoga em alta intensidade.

A conclusão veio após a análise de 30 estudos clínicos randomizados, reunindo mais de 2.500 participantes com distúrbios do sono de várias idades e países .

O exercício mais eficaz para dormir melhor

Os cientistas descobriram que sessões de yoga de alta intensidade com menos de 30 minutos, duas vezes por semana, apresentaram os melhores resultados na melhora da qualidade do sono e na redução de despertares noturnos.

Logo atrás vieram a caminhada e os exercícios de resistência, que também mostram benefícios, mas em menor proporção.

O estudo ainda observou que melhorias podem surgir já entre 8 e 10 semanas de prática regular, mostrando que o impacto ocorre relativamente rápido para quem se compromete com a rotina.

Por que o yoga funciona tão bem?

A pesquisa mostra algumas hipóteses citadas pelos pesquisadores:

O yoga combina movimento, força e técnicas de respiração que ativam o sistema nervoso parassimpático, responsável pela sensação de descanso e digestão;

Algumas práticas regulam padrões de ondas cerebrais, favorecendo um sono mais profundo;

A atividade mistura estímulo físico com redução de estresse, duas frentes importantes para quem sofre com insônia .

Além disso, o yoga é difícil de classificar como “aeróbico” ou “anaeróbico”, já que sua intensidade varia bastante — o que ajuda a explicar por que alguns estudos antigos apresentavam resultados menos uniformes.

Caminhada e musculação também ajudam

A pesquisa deixa claro que outras atividades físicas continuam importantes. Segundo os dados, caminhar é o segundo melhor exercício para melhorar o sono, seguido de treinos de resistência.

Ambas as práticas funcionam, mas não atingem o mesmo impacto global que o yoga de alta intensidade demonstrou nas análises agrupadas.

Os pesquisadores reforçam que, embora os resultados sejam sólidos, ainda faltam estudos de longo prazo comparando diferentes tipos de exercício em populações maiores.

Contudo, eles também lembram que cada pessoa reage de forma única, e não existe uma solução universal para distúrbios do sono.

