Da Educação Infantil ao Ensino Médio: Sesi Jaiara anuncia expansão para 2026

Unidade passa a atender alunos dos níveis 4 e 5 a partir de 2026, reforçando o compromisso com uma formação completa, moderna e conectada ao futuro

Damara Dantas - 24 de novembro de 2025

Sesi Jaiara abre matrículas para 2026. (Foto: Divulgação)

A chegada da Educação Infantil ao Sesi Jaiara representa um avanço importante para a comunidade e reforça o posicionamento da instituição como uma das referências em ensino de qualidade em Anápolis.

A unidade, que já atendia estudantes do Fundamental I ao Ensino Médio, dá agora um passo decisivo ao incluir os níveis 4 e 5, oferecendo às famílias a possibilidade de uma trajetória educacional contínua desde os primeiros anos da vida escolar.

A expansão não é apenas estrutural. Ela traduz o compromisso do Sesi em entregar uma educação moderna, conectada às demandas do presente e às exigências do futuro.

Na prática, isso significa proporcionar às crianças um ambiente onde explorar e aprender caminham juntos, com atividades que estimulam criatividade, autonomia e habilidades socioemocionais.

A proposta pedagógica, conhecida pelo forte investimento em tecnologia, inovação e práticas “mão na massa”, agora também estará presente na rotina dos pequenos. Cultura maker, descobertas guiadas, integração com recursos tecnológicos e projetos que despertam curiosidade passam a fazer parte do dia a dia da Educação Infantil, sempre com a atenção voltada para um espaço seguro, acolhedor e pensado para o bem-estar das famílias.

Com matrículas abertas para 2026, o Sesi Jaiara oferece uma vantagem que poucas escolas conseguem entregar: continuidade. A mesma instituição que recebe a criança aos 4 anos acompanha toda sua jornada até o fim do Ensino Médio, garantindo alinhamento pedagógico, segurança emocional e um projeto educacional coerente do início ao fim.

A ampliação mostra que a unidade segue mirando o futuro e convidando as famílias a construí-lo junto. Porque quando a escola acredita no potencial das crianças desde cedo, cada descoberta se transforma em oportunidade. E no Sesi Jaiara, criar o futuro começa agora.

As famílias interessadas em ingressar na nova etapa da escola podem fazer contato pelo telefone (62) 4002-6213. As matrículas para 2026 já estão abertas.