Moradores de Goiânia poderão agendar consultas médicas por aplicativo 24h; conheça

Expectativa é de que 10 mil atendimentos sejam ofertados no primeiro mês, atendendo pelo SUS

Natália Sezil - 24 de novembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

Moradores de Goiânia passam a ter uma nova alternativa para agendar consultas médicas. O serviço Mais Saúde Goiânia foi integrado ao aplicativo Prefeitura 24h nesta segunda-feira (24), quando foi lançado pelo prefeito Sandro Mabel (UB).

A ferramenta busca tornar o acesso mais fácil e rápido. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a operação começa com mais de 10 mil vagas para especialidades diversas.

Clínico geral, pediatra, ginecologista e cirurgião-dentista são algumas das opções da lista. Todas elas já são ofertadas na rede de atenção primária do município, hoje com mais de 100 unidades de saúde.

Durante o lançamento, Mabel destacou que o app é integrado com inteligência artificial. “Nós esperamos com isso que possa dar uma maior agilidade para a população”, disse.

Secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer reforça que o uso do Mais Saúde Goiânia, pelo Prefeitura 24h, só está disponível para os usuários que têm cadastro no SUS. Quem não têm precisa ir pessoalmente a uma unidade de saúde para realizá-lo.

Depois disso, as especialidades aparecem no agendamento de acordo com o CPF do usuário, considerando o gênero e a idade, como explica o titular da pasta.

A ideia é que isso funcione como mais uma alternativa, sem excluir as outras. “Vão ser 28 mil consultas ofertadas mensalmente nesse aplicativo, além do 0800-646-1560 (ligações de telefone fixo) e WhatsApp (62) 3209-9727, que continuam funcionando”, detalha Pellizzer.

