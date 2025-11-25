Atleta goiana conquista título mundial de fisiculturismo na Espanha

Natural de Goianésia, Andréia de Sousa acumula troféus, mas já se prepara para os próximos objetivos

Natália Sezil - 25 de novembro de 2025

Fisiculturista Andréia de Sousa se tornou campeã mundial. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Atleta goiana, a fisiculturista Andréia de Sousa, de 44 anos, pôde adicionar mais um troféu à prateleira na última semana, quando se tornou campeã mundial.

A conquista se deu em uma competição realizada pela Federação Internacional de Fisiculturismo (IFBB) em Santa Susanna, na Espanha.

Andréia subiu ao topo do pódio na categoria Master Women’s Wellness e também ficou entre as 10 melhores classificadas na modalidade Sênior, selecionada dentre 19 competidoras reconhecidas internacionalmente.

Natural de Goianésia e personal trainer, ela compartilhou a conquista pelas redes sociais e agradeceu: “obrigada a todos que me apoiaram, à federação que está nos dando o maior apoio, e à minha mãe”.

Com o troféu em mãos, a atleta conta que já pensa na competição do próximo ano. A preparação será maior, garante, pois o objetivo é ficar entre as seis melhores atletas da categoria Senior.

Andréia já coleciona títulos. Só em 2025, foi vice-campeã no Brasileiro (nas categorias Master e Sênior), campeã no Mr. Universe Brasil, e campeã no Brasiliense (também nas duas modalidades).

