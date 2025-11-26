Cidade vai pagar mais de R$ 20 mil para cada professor neste final de ano

Inédito rateio promete aquecer o Natal da categoria

Gabriel Yuri Souto - 26 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de professor em sala de aula. (Foto: Wilson Dias/ Agência Brasil)

Para quem vive a rotina de salas de aula, correção de provas e reuniões pedagógicas, o anúncio caiu como um presente de fim de ano.

Na última segunda-feira (24), a gestora do município de Queimadas (BA), Delúsia Barros (Republicanos), comunicou que todos os profissionais da educação da rede municipal – professores, coordenadores, gestores, auxiliares e demais servidores — receberão um repasse de R$ 20.975,00 cada.

Em vídeo divulgado nas redes oficiais, a prefeita destacou que o valor representa o reconhecimento público pelo trabalho realizado ao longo de 2025.

Segundo ela, o pagamento será feito já na sexta-feira (28), desde que o projeto de lei com o decreto de rateio seja aprovado pela câmara local.

Uma valorização além dos percentuais

Não é a primeira medida de valorização da categoria no município neste ano.

Em setembro, a prefeitura já havia anunciado um reajuste de 6,27% para professores efetivos, além de premiações para equipes de escolas que obtiveram bom desempenho em avaliações do ensino básico, como o SIAVE e o SAEB.

Ainda consta um programa de inclusão digital com auxílio de R$ 4 mil para aquisição de equipamentos tecnológicos.

Esse conjunto de ações — reajuste, bônus por mérito e agora o repasse extraordinário — sinaliza uma política de valorização ampliada. Nas palavras da própria gestora, as medidas refletem o compromisso da administração com a educação e reconhecem que “quem está na sala de aula” merece condições dignas para atuar.

Por que um repasse tão alto agora?

O rateio de R$ 20.975 por profissional não representa acerto de salários atrasados, mas sim uma distribuição especial de recursos vinculados ao FUNDEB — o fundo nacional de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

A prefeitura de Queimadas optou por usar uma parcela desses recursos para premiar toda a equipe da rede municipal, como reconhecimento pelo desempenho coletivo e dedicação ao longo do ano.

Para muitos servidores, o valor equivale a meses de salário — portanto, um alívio financeiro que chega em um momento em que a maioria das famílias costuma programar gastos extras. Para o município, a iniciativa reforça a gestão como comprometida com o corpo docente e o funcionalismo da educação.

Com esse anúncio, Queimadas entra no rol de municípios que, além de reajustes salariais e bônus por mérito, adotam medidas estruturais de valorização.

Resta agora acompanhar se o modelo se espalhará para outras localidades — e se, no Brasil, o final de 2025 marcará um passo concreto de reconhecimento e dignidade para quem ensina.

