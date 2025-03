Conheça a carne para bife melhor que filé mignon, contrafilé e alcatra

Aqui está uma ótima opção para quem quer algo diferenciado no churrasco, almoço, panela ou grelha

Anna Júlia Steckelberg - 15 de março de 2025

(Foto: Rick Bolzani/YouTube)

Se você acredita que os melhores cortes para bife são filé mignon, contrafilé e alcatra, talvez esteja deixando de lado uma opção ainda mais saborosa. Segundo o site Acre Notícias, a entranha é um corte que vem ganhando destaque entre os amantes de carne e churrasco.

Apesar do nome, a entranha não é uma víscera, mas sim um músculo de fibras longas e aparentes, retirado do diafragma do boi. Também conhecida como skirt steak, essa carne é muito apreciada na Argentina, onde já faz parte da cultura parrillera há muito tempo.

Conheça a carne para bife melhor que filé mignon, contrafilé e alcatra

O grande diferencial desse corte é seu sabor intenso e marcante, além de sua textura fibrosa e extremamente suculenta. Por ter uma grande concentração de colágeno, a entranha fica macia e cheia de sucos naturais quando preparada da forma correta.

Para aproveitar todo o potencial desse corte, a dica é temperar apenas com sal de parrilla, grelhar em fogo alto por três a quatro minutos de cada lado e servi-la mal passada ou ao ponto, preservando assim sua suculência. Como tem bastante colágeno, jamais deve ser servida bem passada, pois pode ficar borrachuda.

Para quem busca um corte diferente, saboroso e digno de um churrasco argentino, a entranha é uma excelente opção. Quem prova, dificilmente volta para os cortes tradicionais.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!