Quadrilha suspeita de assaltar motorista de aplicativo em Anápolis é capturada pela CPE após série de crimes

Após levarem automóvel, suspeitos ainda realizaram outros assaltos nas cidades

Gabriella Pinheiro - 26 de novembro de 2025

CPE é considerada a tropa de elite da Polícia Militar em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis prendeu, nesta quarta-feira (26), três homens e apreendeu um menor de idade suspeitos de terem rendido, ameaçado, amarrado e roubado um motorista de aplicativo durante a madrugada em uma zona rural do município.

Ao Portal 6, o cabo Evandro dos Santos informou que os indivíduos têm 16, 18 (dois deles) e 19 anos. Eles foram localizados no bairro São João, em Anápolis, e, com eles, foram encontrados diversos aparelhos celulares.

De acordo com a corporação, após roubarem o automóvel do motorista de aplicativo, os suspeitos ainda realizaram outros assaltos nas cidades de Petrolina, Ouro Verde e Damolândia.

Durante a ação criminosa, eles chegaram a atropelar uma pessoa, que está em estado grave. Segundo o policial, um dos detidos já tinha passagem pela polícia pelo crime de roubo.

Os envolvidos responderão por roubo, corrupção de menor e tentativa de homicídio. Além das prisões, a CPE também encontrou o carro da vítima — um Ford Ka — abandonado na Avenida Brasil Sul, no Polo Centro 1ª Etapa, nas proximidades de uma área de mata.

Em tempo

A ocorrência teve início por volta de 1h, quando a vítima aceitou uma corrida de aplicativo partindo do bairro São Joaquim com destino à Vila São Vicente. Na sequência, quatro passageiros entraram no carro.

Nas proximidades de um campo de futebol, os suspeitos anunciaram o assalto, portando facas. Eles obrigaram o motorista a continuar dirigindo e, posteriormente, o colocaram no banco traseiro, entre dois deles, enquanto os outros dois assumiram os bancos dianteiros.

Em uma estrada de terra próxima a uma ponte, a vítima foi retirada do carro, amarrada a uma árvore com um fio e teve pertences levados junto com o veículo.

A vítima conseguiu se soltar e pediu ajuda em uma empresa nas proximidades da rodovia. A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!