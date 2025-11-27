Cinema de Anápolis coloca ingressos a R$ 5 durante Black Friday; confira a programação

Em cartaz, filmes de ação, suspense com comédia, terror, romance, ficção científica, musical/fantasia, animação e comédia infantil

Paulo Roberto Belém - 27 de novembro de 2025

Cineprime Anápolis está com promoção especial. (Foto: Divulgação)

Quem pensou que as promoções de Black Friday não iriam alcançar os amantes da sétima arte se enganou. Isso porque o Cineprime Anápolis lançou uma promoção especial pela data, colocando os ingressos a R$ 5 para qualquer sessão e horário nesta sexta-feira (28).

Para aproveitar o precinho, basta adquirir o acesso na bilheteria do cinema que fica no piso 2 do Anashopping, mesmo lugar onde ficam localizadas as quatro salas que exibem filmes simultaneamente.

A promoção é válida para o público geral. Isso quer dizer que independente de possuir direito à meia-entrada ou não, o valor é o que foi previamente anunciado. Assim, não haverá desconto diferenciado.

Em cartaz

Os filmes em cartaz no Cineprime Anápolis abrangem lançamentos em diversos gêneros, incluindo ação, suspense com comédia, terror, romance, ficção científica, musical/fantasia, animação e comédia infantil.

Por conta da promoção especial, é recomendado chegar com certa antecedência para garantir o acesso e não perder o horário de cada filme, que tem exibição em 2 e 3D.

Confira todos os detalhes da programação

Truque de Mestre 3 – 2D (Ação)

Sessões: 14:30 | 21:20

Classificação: 12 anos

Morra, amor – 2D (Suspense/Comédia)

Sessões: 17:00 | 19:10

Classificação: 16 anos

Telefone Preto – 2D (Terror)

Sessão: 16:40

Classificação: 18 anos

Se Não Fosse Você – 2D (Romance)

Sessão: 14:30

Classificação: 16 anos

O Sobrevivente – 2D (Ação / Ficção Científica)

Sessão: 21:30

Classificação: 18 anos

Wicked: Parte 2 – 2D (Musical / Fantasia)

Sessão: 19:00

Classificação: 10 anos

Especial de Natal Patrulha Canina – 2D (Animação)

Sessão: 15:00

Classificação: Livre

Zootopia 2 – 2D (Infantil / Comédia)

Sessão: 20:00

Classificação: Livre

Zootopia 2 – 3D

Sessões: 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00

Classificação: Livre

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!