Truque de WhatsApp que todos com iPhone precisam aprender, segundo técnicos

Com essa atualização, fica muito mais simples organizar tudo sem complicação

Pedro Ribeiro - 27 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels

O WhatsApp ganhou um recurso muito esperado pelos usuários de iPhone, e entender essa novidade pode facilitar bastante o seu dia a dia.

Como muita gente usa o aplicativo para trabalhar e também para conversar com amigos e familiares, separar as contas sempre foi um desafio.

Agora, com essa atualização, fica muito mais simples organizar tudo sem complicação.

O que mudou no WhatsApp para iOS

A versão Beta do WhatsApp para iOS começou a liberar o suporte a múltiplas contas no mesmo aparelho.

A novidade chega primeiro para quem participa do programa de testes, mas isso já indica que o recurso está quase pronto para chegar ao público geral.

Essa função surgiu escondida no código em junho de 2025, porém ainda sem ativação.

Agora, com a liberação gradual, os técnicos acreditam que falta pouco para o lançamento oficial.

Por que essa função é tão importante

Muita gente sempre precisou separar conversas pessoais e profissionais, e o WhatsApp nunca facilitou isso no iPhone.

Enquanto o Android já oferecia esse recurso há mais de dois anos, usuários da Apple tinham duas saídas pouco práticas.

A primeira era usar o WhatsApp Business apenas para ter um número extra.

A segunda envolvia apps que “clonavam” o aplicativo, algo que a própria Meta desaconselhava.

Com a chegada das múltiplas contas, esse problema finalmente começa a desaparecer.

Como funciona o recurso de múltiplas contas

O funcionamento é simples e lembra exatamente o que já existe no Android.

Tanto no iOS quanto no sistema do Google, o limite é de duas contas por dispositivo.

Dentro das configurações do app, o usuário verá a nova opção chamada Lista de contas, ao lado do perfil.

A partir daí, é possível escolher entre três caminhos: cadastrar um novo número, mover uma conta já existente para o aparelho ou usar o WhatsApp como acesso secundário a uma conta ativa em outro dispositivo.

Para alternar entre os perfis, basta tocar e segurar o ícone de configurações na barra inferior.

A troca acontece rapidamente, o que torna o uso mais prático no dia a dia.

Cada conta funciona de forma independente

Segundo informações do WABetaInfo, cada conta mantém suas próprias configurações.

Isso inclui notificações, sons, privacidade, backup e regras de download automático.

Mesmo assim, o app continua enviando alertas das duas contas, mesmo quando só uma delas está ativa no momento.

Essa independência ajuda a manter tudo organizado sem misturar conversas ou ajustes.

O que esperar daqui para frente

Ainda não há uma data oficial para que o suporte a múltiplas contas chegue a todos.

No entanto, como o recurso já está funcionando no Beta, a expectativa é que a novidade avance rapidamente.

Até lá, quem usa iPhone e depende do WhatsApp no dia a dia pode acompanhar as atualizações do app e se preparar para uma experiência bem mais prática.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!