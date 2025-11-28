Cobra com mais de 13 metros supera sucuri e redefine o significado de gigante

Serpente colossal que viveu há 60 milhões de anos impressiona pela dimensão muito superior às maiores espécies atuais

Gabriel Yuri Souto - 28 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Encontrar uma cobra grande já causa inquietação, mas nada se aproxima da grandiosidade da Titanoboa, uma serpente que transformou por completo a compreensão sobre o tamanho máximo que um réptil desse tipo pode atingir.

O animal viveu logo após a extinção dos dinossauros e dominava ambientes alagados da antiga floresta tropical sul-americana.

Com mais de 13 metros de comprimento e peso que ultrapassava uma tonelada, a Titanoboa é considerada a maior cobra que já existiu.

Ela se movia com facilidade por rios e pântanos quentes do Paleoceno, período em que o clima era mais propício ao surgimento de animais gigantes.

Uma dimensão que ultrapassa qualquer comparação

De acordo com estimativas citadas pela Encyclopedia Britannica, um exemplar adulto chegava a cerca de 13 metros de extensão e podia pesar quase 1.135 quilos.

Esses números superam com folga os das maiores cobras modernas. Mesmo as sucuris mais impressionantes, que raramente passam dos 9 metros, parecem pequenas diante do colosso pré-histórico, que praticamente dobrava essa marca.

Estudos apontam que a Titanoboa ocupava o topo da cadeia alimentar.

A National Geographic Espanha descreve que ela possuía hábitos semelhantes aos das sucuris atuais, mantendo o corpo submerso e aproveitando a camuflagem natural para surpreender presas. Entre elas estavam crocodilos antigos, peixes gigantes e outros animais robustos que habitavam a região.

A combinação de clima quente e ecossistemas ricos em água favoreceu o crescimento extremo dessa serpente, que evoluiu para dominar os ambientes alagados da época.

A história científica da Titanoboa começou em uma mina de carvão a céu aberto em La Guajira, na Colômbia. Em 2007, uma equipe de pesquisadores analisava fósseis de crocodilos, tartarugas e peixes quando encontrou uma vértebra de tamanho incomum.

Inicialmente acreditaram que o material pertencia a um crocodilo pré-histórico, mas análises detalhadas revelaram um achado muito mais raro: o fragmento era parte de uma cobra gigante nunca antes registrada.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!