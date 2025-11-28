Jovem de Aparecida de Goiânia desaparece após fugir de clínica psiquiátrica

João Carlos de Souza Silva tem 24 anos e foi visto pela última vez na quinta-feira (20)

Natália Sezil - 28 de novembro de 2025

João Carlos de Souza Silva desapareceu no dia 20 de novembro. (Foto: Reprodução)

A família pede ajuda para encontrar um jovem, de 24 anos, que desapareceu após fugir de uma clínica psiquiátrica, em Aparecida de Goiânia.

João Carlos de Souza Silva foi visto pela última vez na última quinta-feira (20). A clínica fica no setor Buriti Sereno.

Apesar disso, ele ainda teria sido avistado próximo ao Setor Garavelo, onde, segundo a família, testemunhas observaram o jovem entrar em um bueiro.

O caso já foi registrado junto a Polícia Civil (PC), que deve investigar o paradeiro de João Carlos.

Em caso de informações, é possível contatar as autoridades pelo 197. Também foram disponibilizados os contatos (62) 99928-5084 e (62) 99172-7760.

