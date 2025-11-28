Jovem de Aparecida de Goiânia desaparece após fugir de clínica psiquiátrica

João Carlos de Souza Silva tem 24 anos e foi visto pela última vez na quinta-feira (20)

Natália Sezil Natália Sezil -
João Carlos de Souza Silva desapareceu no dia 20 de novembro.
João Carlos de Souza Silva desapareceu no dia 20 de novembro. (Foto: Reprodução)

A família pede ajuda para encontrar um jovem, de 24 anos, que desapareceu após fugir de uma clínica psiquiátrica, em Aparecida de Goiânia.

João Carlos de Souza Silva foi visto pela última vez na última quinta-feira (20). A clínica fica no setor Buriti Sereno.

Apesar disso, ele ainda teria sido avistado próximo ao Setor Garavelo, onde, segundo a família, testemunhas observaram o jovem entrar em um bueiro.

Leia também

O caso já foi registrado junto a Polícia Civil (PC), que deve investigar o paradeiro de João Carlos.

Em caso de informações, é possível contatar as autoridades pelo 197. Também foram disponibilizados os contatos (62) 99928-5084 e (62) 99172-7760.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias