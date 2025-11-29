Goiano está entre vítimas de acidente aéreo no Mato Grosso

Mato-grossense Mateus Costa, de 26 anos, também estava na aeronave e acabou não resistindo

Isabella Valverde - 29 de novembro de 2025

Avião com o goiano caiu no fim da tarde desta sexta-feira (28). (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

O piloto goiano Gustavo Martins de Oliveira, de 21 anos, foi identificado como uma das vítimas da queda de um avião em Confresa, no Mato Grosso (MT). O acidente aconteceu no fim da tarde desta sexta-feira (28).

O mato-grossense Mateus Costa, de 26 anos, também estava na aeronave e acabou não resistindo.

Conforme informações do O Popular, Gustavo estava pilotando o avião no momento do acidente fatal.

À Tv Anhanguera, Lucas Valente, primo do piloto, revelou que desde pequeno, o sonho do jovem era se tornar piloto e ele estava no Mato Grosso para realizar uma especialização em pilotagem agrícola.

Na entrevista, o familiar ainda contou que o goiano era muito trabalhador, muito família e lamentou a tragédia.

“Para nós da família Martins é uma perda muito grande. É um sentimento que a gente não consegue descrever”, disse.

O velório do piloto goiano está previsto para acontecer em uma igreja evangélica de Piranhas, cidade localizada na região Oeste de Goiás.

Os órgãos responsáveis, como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), devem agora investigar as circunstâncias do acidente.

