IPVA para bicicletas e cadeiras de rodas: regras começam a valer a partir de 2026

Circula um boato de que esses veículos terão de pagar IPVA. A realidade, no entanto, continua bem diferente

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
bicicletas e cadeiras de rodas vão ser cobradas IPVA
(Foto: Reprodução/ Freepik)

O rumor soava como uma bomba para quem depende de bicicletas elétricas ou cadeiras de rodas motorizadas: “IPVA para bikes e cadeiras a partir de 2026”. A notícia viralizou nas redes, prometendo novos custos e burocracia para quem já usa esses meios de locomoção.

No entanto, o que parecia inevitável, e revoltante para muita gente, foi oficialmente negado pelo governo: bicicletas e cadeiras de rodas não vão pagar IPVA nem terão de ser emplacadas.

O que diz a lei — e o que realmente vai mudar

A confusão nasce da Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e de sua Resolução 996/2023, que revisou as regras para ciclomotores, bicicletas elétricas, patinetes e equipamentos autopropelidos — como cadeiras motorizadas.

Leia também

A norma revê quais veículos precisam de emplacamento, habilitação ou licenciamento. Segundo a norma, para serem considerados veículos não sujeitos a essas exigências, os modelos devem respeitar limites como: potência máxima de 1.000 W, velocidade de até 32 km/h, e dimensões específicas.

Esses critérios foram criados para diferenciar “equipamentos de mobilidade individual autopropelidos” — que permanecem isentos — dos “ciclomotores”, que de fato exigirão registro e todas as obrigações a partir de 2026, inclusive possibilidade de IPVA, emplacamento e habilitação.

Por que a ideia de “IPVA para todo mundo” fez tanto sucesso

A miscelânea de termos, bicicletas elétricas, patinetes, ciclomotores, cadeiras motorizadas, confunde muita gente. Alguns desses veículos terão de ser regularizados; outros, não. Essa mistura alimenta o medo de que a mudança afete todos.

Postagens nas redes sociais distorceram a resolução ao afirmar que todo veículo motorizado passaria a pagar IPVA, sem distinção de categoria. A repercussão foi rápida,e as pessoas se sentiram diretamente ameaçadas, especialmente quem depende da mobilidade elétrica.

A cobrança de IPVA recai sobre veículos automotores, e quem decide é cada estado. Sem a reclassificação como veículo automotor, não há base legal para tributar bikes ou cadeiras de rodas.

O que vale saber para 2026

  • Bicicletas (manuais ou elétricas dentro dos limites da Resolução) continuam isentas de IPVA, emplacamento e CNH.
  • Cadeiras de rodas motorizadas também não serão tributadas, pois são consideradas equipamentos de mobilidade pessoal, não veículos automotores.
  • Apenas veículos classificados formalmente como ciclomotores, motores mais potentes, maior velocidade, etc, podem enfrentar as exigências de 2026.

A confusão sobre IPVA para bicicletas e cadeiras de rodas é um ótimo exemplo de como, numa era de fake news e desinformação, boatos podem causar pânico real.

Mas, no fim das contas, a lei segue clara: desde que respeitados os limites da Resolução 996/2023, e enquanto não forem reclassificados como veículos automotores, bicicletas elétricas e cadeiras de rodas motorizadas continuam livres de imposto, emplacamento ou licença.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias