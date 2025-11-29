IPVA para bicicletas e cadeiras de rodas: regras começam a valer a partir de 2026

Circula um boato de que esses veículos terão de pagar IPVA. A realidade, no entanto, continua bem diferente

Gabriel Yuri Souto - 29 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Freepik)

O rumor soava como uma bomba para quem depende de bicicletas elétricas ou cadeiras de rodas motorizadas: “IPVA para bikes e cadeiras a partir de 2026”. A notícia viralizou nas redes, prometendo novos custos e burocracia para quem já usa esses meios de locomoção.

No entanto, o que parecia inevitável, e revoltante para muita gente, foi oficialmente negado pelo governo: bicicletas e cadeiras de rodas não vão pagar IPVA nem terão de ser emplacadas.

O que diz a lei — e o que realmente vai mudar

A confusão nasce da Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e de sua Resolução 996/2023, que revisou as regras para ciclomotores, bicicletas elétricas, patinetes e equipamentos autopropelidos — como cadeiras motorizadas.

A norma revê quais veículos precisam de emplacamento, habilitação ou licenciamento. Segundo a norma, para serem considerados veículos não sujeitos a essas exigências, os modelos devem respeitar limites como: potência máxima de 1.000 W, velocidade de até 32 km/h, e dimensões específicas.

Esses critérios foram criados para diferenciar “equipamentos de mobilidade individual autopropelidos” — que permanecem isentos — dos “ciclomotores”, que de fato exigirão registro e todas as obrigações a partir de 2026, inclusive possibilidade de IPVA, emplacamento e habilitação.

Por que a ideia de “IPVA para todo mundo” fez tanto sucesso

A miscelânea de termos, bicicletas elétricas, patinetes, ciclomotores, cadeiras motorizadas, confunde muita gente. Alguns desses veículos terão de ser regularizados; outros, não. Essa mistura alimenta o medo de que a mudança afete todos.

Postagens nas redes sociais distorceram a resolução ao afirmar que todo veículo motorizado passaria a pagar IPVA, sem distinção de categoria. A repercussão foi rápida,e as pessoas se sentiram diretamente ameaçadas, especialmente quem depende da mobilidade elétrica.

A cobrança de IPVA recai sobre veículos automotores, e quem decide é cada estado. Sem a reclassificação como veículo automotor, não há base legal para tributar bikes ou cadeiras de rodas.

O que vale saber para 2026

Bicicletas (manuais ou elétricas dentro dos limites da Resolução) continuam isentas de IPVA, emplacamento e CNH.

Cadeiras de rodas motorizadas também não serão tributadas, pois são consideradas equipamentos de mobilidade pessoal, não veículos automotores.

Apenas veículos classificados formalmente como ciclomotores, motores mais potentes, maior velocidade, etc, podem enfrentar as exigências de 2026.

A confusão sobre IPVA para bicicletas e cadeiras de rodas é um ótimo exemplo de como, numa era de fake news e desinformação, boatos podem causar pânico real.

Mas, no fim das contas, a lei segue clara: desde que respeitados os limites da Resolução 996/2023, e enquanto não forem reclassificados como veículos automotores, bicicletas elétricas e cadeiras de rodas motorizadas continuam livres de imposto, emplacamento ou licença.

