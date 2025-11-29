Vai fazer um churrascão no fim de semana? Procon Anápolis revela onde a carne está mais barata

Órgão visitou seis estabelecimentos distintos da cidade entre os dias 25 e 28 de novembro

Paulo Roberto Belém - 29 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de açougue (Foto: Captura de Tela/YouTube/açougue nota 10)

Uma pesquisa de preços do Procon Anápolis, divulgada nesta sexta-feira (28), aponta o preço dos principais cortes de carne utilizados para o churrasco do fim de semana, ainda mais para este que tem final da Copa Libertadores da América de Futebol.

De acordo com a apuração do órgão, a variação em alguns dos 16 itens consultados entre os dias 25 e 28 de novembro em seis estabelecimentos distintos pode chegar a 65%, considerada alta.

A reportagem destaca a diferença de preços de quatro cortes que não podem faltar em um churrasco. O Contrafilé foi encontrado entre R$ 42,99 no Supermercado Silva e R$ 49,99 o kg no Atende Mais, diferença de 16%.

A Fraldinha, outro corte bastante procurado, o quilo está custando de R$ 35,99 a R$ 42,99, representando 19% de variação. Já a linguiça fina de porco foi encontrada de R$ 23,99 a R$ 26,99 o kg, uma diferença de 13%.

Agora, para quem gosta da coxinha de frango assada, o quilo está custando entre R$ 15,99 R$/19,99, uma variação de 25%. Para constar, a carne que teve diferença de 65% é a coxa e sobrecoxa, que foi encontrada entre R$ 8,49 no Supermercado Silva e R$ 13,99 o kg no Bom Preço.

O Procon Anápolis alerta que, ao comprar esses itens, o consumidor deve estar atento à cor, ao brilho e à textura da carne. Produtos frescos devem apresentar coloração vermelha, gordura clara e firmeza ao toque, evitando opções com pontos escurecidos ou excesso de líquido.

O órgão orienta que, caso o consumidor identifique irregularidades, pode registrar denúncia pelo WhatsApp da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou pelo canal de atendimento do Procon, no número (62) 9 8551-8185.

