Placa de trânsito com seta curva e faixa vermelha: o que ela realmente quer dizer?

Às vezes, ela pode até passar despercebida, mas vale a pena prestar atenção ao que essa sinalização realmente significa

Pedro Ribeiro - 30 de novembro de 2025

A placa de trânsito com a seta curva cortada por uma faixa vermelha gera dúvidas em muitos motoristas, mas entender seu significado é essencial para dirigir com segurança.

Como ela aparece em locais estratégicos e, às vezes, passa despercebida, vale prestar atenção ao que essa sinalização realmente significa.

O que a placa realmente indica

Essa placa de trânsito faz parte do grupo de sinalizações que impõem restrições ao motorista.

Ela significa: não é permitido mudar de faixa naquele ponto da via.

A seta curva atravessada pela faixa vermelha mostra que qualquer tentativa de troca de pista é proibida.

Por isso, você deve seguir no mesmo trajeto até que outra placa de trânsito permita a manobra.

A regra existe porque, em muitos trechos, mudar de faixa aumenta o risco de acidente.

Pode haver pouca visibilidade, tráfego intenso ou algum ponto crítico da pista.

Assim, ignorar essa sinalização, além de perigoso, pode gerar multas e outras penalidades.

Por que essa placa aparece em certos trechos

A presença dessa placa de trânsito indica que mudar de faixa naquele espaço traz riscos reais.

Em geral, ela aparece em curvas fechadas, vias estreitas, aclives, declives ou áreas com grande fluxo de veículos.

Dessa forma, o motorista recebe um alerta claro para manter o percurso até que a via ofereça mais segurança.

Seguir essa orientação evita acidentes e também ajuda a manter a fluidez do trânsito, já que trocas bruscas de faixa podem causar frenagens repentinas e até colisões.

Como identificar as placas de trânsito que impõem regras

Entre todos os tipos de sinalização, o grupo das placas regulamentares merece atenção especial.

Elas trazem proibições e limites que todo motorista deve seguir.

Normalmente, são circulares, com fundo branco e bordas ou faixas vermelhas.

Nesse contexto, além da placa que proíbe mudar de faixa, existem outras importantes, como:

• Proibido estacionar

• Proibido ultrapassar

• Proibido virar à esquerda ou à direita

Quando essas placas aparecem, a orientação deve ser seguida imediatamente.

Caso contrário, além de comprometer a própria segurança, o condutor pode cometer uma infração grave.

Outros tipos de placas de trânsito que você deve conhecer

Além das placas regulamentares, existem outros três grandes grupos que organizam o trânsito:

• Preventivas: avisam sobre condições da via, como curvas, desníveis, zonas escolares ou trechos estreitos. Geralmente são amarelas e em formato de losango.

• Informativas: trazem dados sobre serviços, destinos, distâncias e pontos de interesse. São comuns em estradas e áreas turísticas.

• Transitórias: aparecem em locais com obras, desvios temporários ou alterações momentâneas no fluxo de veículos.

Saber identificar cada grupo ajuda você a se preparar melhor para o que vem pela frente.

Cuidados essenciais para dirigir com segurança

Além de respeitar cada placa de trânsito, alguns cuidados básicos fazem diferença no dia a dia. É importante manter o veículo em boas condições e sempre usar:

• Cintos de segurança

• Retrovisores ajustados

• Limpadores de para-brisa funcionando

• Luzes obrigatórias em ordem

• Equipamentos de segurança recomendados

E, claro, seguir os limites de velocidade, que podem variar conforme o tipo de via.

O que fazer em caso de acidente

Se algum acidente acontecer, pare imediatamente, troque informações com os envolvidos e procure as autoridades quando solicitado.

Agir com responsabilidade evita conflitos e facilita a resolução do caso.

Respeitar cada placa de trânsito — inclusive a que proíbe mudar de faixa — não é apenas uma questão de evitar multas.

É um cuidado que protege você, seus passageiros e todos que compartilham a via.

